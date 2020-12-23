Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения троим фигурантам уголовного производства, открытого по факту крушения под Харьковом самолета АН-26 с курсантами на борту.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

“Следственным судьей Печерского райсуда Киева удовлетворено ходатайство Государственного бюро расследований… о применении мер пресечения трем военным должностным лицам, подозреваемым в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих”, – сказано в сообщении.

Так, были арестованы на 60 дней без права внесения залога:

• командир воинской части А4104, который подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшем катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины);

• руководитель полетами группы управления полетами военной части А4104 (подозревается в нарушении правил полетов и подготовки к ним, а также нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов – ст. 416 УК Украины).

Как сообщает “Громадское”, речь идет о бывшем командире воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеславе Глазунове. По данным следствия, он утверждал плановую таблицу полетов, которая предусматривала учебные полеты с остановками для технического обследования, и разрешил проведение так называемых конвейерных полетов (когда самолет после совершения одного вылета не останавливается, а конвейером выполняет следующий). По мнению следствия, это и привело к тому, что экипаж узнал об отказе левого двигателя в воздухе и не смог оперативно решить проблему.

По данным следствия, нарушением является и то, что на самолет допустили 18 штурманов вместо 10, что увеличило общее количество военнослужащих. В ходе заседания суда отмечалось, что на борту было всего 10 парашютов и 10 кислородных масок (что свидетельствует о том, что количество людей на борту было превышено).

Адвокаты подчеркивали, что Глазунов является участником боевых действий, имеет награды от Министерства обороны и не собирается скрываться. Сам Глазунов опроверг заявление, что давал разрешение на конвейерные полеты в день крушения (поскольку в тот день не он был командиром смены).

Суд взяв під варту командира військової частини А-4104 у Чугуєві за підозрою у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовцівм pic.twitter.com/KIbpsf5yap — hromadske (@HromadskeUA) December 22, 2020

Кроме того, суд взял под стражу руководителя полетов воинской части А-4104 в Чугуеве Александра Жука.

По данным следствия, Жук разрешил полеты в нарушение плановой таблицы полетов, а именно ㅡ так называемым конвейерным способом. Сам Жук настаивал, что с его стороны не было нарушений, а конвейерные полеты не были запрещены.

Катастрофа Ан-26: суд взяв під варту керівника польотів військової частини в Чугуєві Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів. Сам Жук запевнив, що з його сторони не було порушень pic.twitter.com/dvWzs9ILnR — hromadske (@HromadskeUA) December 22, 2020

В то же время командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергею Дроздову избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Он подозревается “в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшем тяжкие последствия” (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Как сообщает “Громадское”, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте для Дроздова.

По данным следствия, Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах АН-26. Однако, это решение не было утверждено заводом-производителем, как этого требует процедура. Следствие утверждает, что таким образом было создано ложное представление о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов.

Кроме того, Дроздову инкриминируют разрешение на совместные учения курсантов нескольких курсов (что могло привести к тому, что на борту АН-26 находилось большее количество курсантов).

Суд відпустив під особисте зобов’язання командувача Повітряних сил Дроздова. Його підозрюють у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26. Нам у коментарі Дроздов пояснив свою позицію pic.twitter.com/FlQBaFPD84 — hromadske (@HromadskeUA) December 22, 2020

Как известно, самолет АН26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета АН-26.