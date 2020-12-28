Крушение самолета МАУ: Иран настаивает, что передал Украине техотчет

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, сообщает IRNA.
“Организация гражданской авиации как орган, ответственный за технические вопросы, в соответствии со своими обязанностями, представила отчет для Украины и других сторон”, – заявил Хатибзаде.
Также Хатибзаде выразил соболезнования семьям погибших.
23 декабря заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что информация о том, что Иран передал Украине финальный отчет по катастрофе МАУ в небе над Тегераном, которую обнародовали иранские СМИ, не соответствует действительности.
Катастрофа самолета МАУ
Напомним, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
В июле во Франции специалисты завершили расшифровку данных “черных ящиков” сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.
- 19 октября в Тегеране стартовал второй раунд переговоров о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ.
- По итогам переговоров Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета Международных авиалиний Украины” под Тегераном. При этом иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
- 21 октябре стало известно, что в течение недели украинское следствие должно получить подробную информацию о результатах расследования авиакатастрофы.