Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что между иранскими и украинскими расследователями нет контакта в деле о крушении украинского самолета.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

“Сотрудничество в рамках уголовного расследования: такого контакта с иранской стороной у нас нет. Мы не понимаем почему”, – сказал он.

По словам генпрокурора, несколько раз контакты с представителями Ирана состоялись, но ни один из них не получил развития.

“Мне сложно это связать с чём-то. Очевидно, что это может свидетельствовать о том, что нет желания у иранской стороны помогать нам в этом уголовном расследовании. Возможно, есть и другие причины”, – сказал Рябошапка.

Также он рассказал, что Украина подготовила проект создания следственной группы с теми странами, чьи граждане погибли в авиакатастрофе украинского самолета.

“Пока что, скажем так: шансы не очень велики, что будет общая следственная группа. Поэтому больше надежд на международную правовую помощь и на дипломатические каналы”, – подчеркнул он.

8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.