Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине отстает почти в два раза от плана.

Такое заявление он сделал в интервью “Радио Свобода”.

У главы МОЗ спросили, может ли он назвать первый этап вакцинации успешным.

В ответ Степанов пояснил, что в Украине первый этап вакцинации еще не завершился и происходит параллельно со вторым (на этой неделе начался). Также министр сообщил об отставании от плана.

“Мы не завершили первый этап. Мы одновременно идем. Мы это предвидели сразу, что мы будем разворачивать вместе первый и второй этапы. Мы отстаем почти в 2 раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили (с вакцинацией – ред.)“, – подчеркнул Степанов.

По его словам, одной из причин отставания в темпах являются организационные моменты (в частности относительно работы пунктов вакцинации).

“Это вопрос именно организации работы. Что я имею в виду? Например, когда ты ставишь вопрос заранее, что вы должны открыть 23 прививочных пункта. Что такое прививочный пункт? Это семейные врачи, где будет происходить непосредственно вакцинация от COVID-19. В эти 23 прививочных пункта завозится вакцина. То есть мы с вами понимаем, что организовать этот процесс не сложно. Но когда из 23-х открыли четыре!” – заявил глава МОЗ.

На уточняющий вопрос, почему же так происходит, Степанов ответил, что ему “называли такие причины, что даже стыдно”.

“Там – не успели, а там – у нас не было желающих, а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца, не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+, а мы решили, что мы будем постепенно это открывать, а у нас дала сбой система – мы не смогли отгрузить вакцину. Там куча всякого абсурда!” – отметил министр.

(На видео – с 14:09)

Каким препаратом вакцинируют украинцев?

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield. По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

На днях стало известно, что в Одесской области умерла военная по контракту. За два дня до этого она была вакцинирована от COVID-19. В Министерстве охраны здоровья заявили, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

24 марта в городской клинической больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от коронавируса. В МОЗ заявили, что, по предварительной информации, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.

Чем будут вакцинировать украинцев во время второй (повторной) прививки пока непонятно, поскольку Индия приостановила экспорт вакцины, что изготавливается Индийским институтом сыворотки по лицензии AstraZeneca, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от коронавируса COVID-19, произведенных на разных платформах. Поэтому вторая прививка не может осуществляться другой вакциной. В то же время Ляшко заверил, что украинцы, которые были привиты вакциной Covishield, смогут получить вторую дозу в конце мая 2021 года.