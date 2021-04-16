Станом на 16 квітня в Україні було підтверджено понад 17 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на п’ять тисяч менше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 17 479 осіб. Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 4 348 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 438 людей. За весь час епідемії померли 39 096 людей.

Одужали за добу 12 054 пацієнти. За весь час коронавірус подолали 1 млн 465 тис. 820 пацієнтів.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 921 тис. 244 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 109 584 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 47 421, методом ІФА – 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 133).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 869 тис. 518 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 609 випадків за добу; всього виявлено 183 300 випадків – 4121 пацієнт помер, 114 396 одужали;

• Вінницька область – 404 випадки за добу; всього зафіксовано 64 575 випадків – 1363 пацієнти померли, 43 647 одужали;

• Волинська область – 426 випадків за добу; всього підтверджено 52 841 випадок – 889 людей померли, 44 131 одужали;

• Дніпропетровська область – 1 332 випадки за добу; за весь час діагностовано 108 515 випадків – 2822 пацієнта померли, 82 112 одужали;

• Донецька область – 686 випадків за добу; за час епідемії виявлено 70 654 випадки – 1500 людей померли, 54 137 одужали;

• Житомирська область – 530 випадків за добу; всього підтверджено 80 034 випадки – 1435 людей померли, 59 255 одужали;

• Закарпатська область – 162 випадки за добу; всього зафіксовано 58 411 випадків – 1462 пацієнти померли, 48 058 одужали;

• Запорізька область – 787 випадків за добу; всього діагностовано 88 741 випадок – 1668 людей померли, 71 357 одужали;

• Івано-Франківська область – 150 випадків за добу; за весь час виявлено 82 402 випадки – 1884 пацієнта померли, 73 235 одужали;

• Київська область – 926 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 110 145 випадків – 2043 пацієнти померли, 86 735 одужали;

• Кіровоградська область – 182 випадки за добу; всього підтверджено 15 684 випадки – 546 людей померли, 9974 одужали;

• Луганська область – 290 випадків за добу; всього діагностовано 20 695 випадків – 612 пацієнтів померли, 16 522 одужали;

• Львівська область – 1 365 випадків за добу; всього виявлено 121 653 випадки – 2975 людей померли, 88 725 одужали;

• Миколаївська область – 400 випадків за добу; всього зафіксовано 58 032 випадки – 1385 людей померли, 45 943 одужали;

• Одеська область – 1 315 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 124 764 випадки – 2221 пацієнт помер, 88 363 одужали;

• Полтавська область – 688 випадків за добу; за весь час діагностовано 64 727 випадків – 1359 людей померли, 53 036 одужали;

• Рівненська область – 554 випадки за добу; всього виявлено 65 838 випадків – 901 пацієнт помер, 55 986 одужали;

• Сумська область – 723 випадки за добу; за час епідемії зафіксовано 67 639 випадків – 956 людей померли, 55 219 одужали;

• Тернопільська область – 460 випадків за добу; за весь час підтверджено 62 354 випадки – 965 людей померли, 51 135 одужали;

• Харківська область – 1 377 випадків за добу; всього діагностовано 122 463 випадки – 2342 пацієнти померли, 95 006 одужали;

• Херсонська область – 316 випадків за добу; всього виявлено 28 344 випадки – 787 людей померли, 22 709 одужали;

• Хмельницька область – 892 випадки за добу; всього зафіксовано 77 372 випадки – 1423 пацієнти померли, 59 659 одужали;

• Черкаська область – 953 випадки за добу; всього підтверджено 67 968 випадків – 893 пацієнти померли, 54 219 одужали;

• Чернівецька область – 276 випадків за добу; всього діагностовано 74 831 випадок – 1546 людей померли, 54 951 одужали;

• Чернігівська область – 676 випадків за добу; за весь час виявлено 49 262 випадки – 998 людей померли, 37 310 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 15 квітня в Україні було щеплено 13 520 людей.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 432 817 людей. З них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 15 квітня:

• м. Київ – 1 770 щеплень;

• Вінницька область – 225 щеплень;

• Волинська область – 688 щеплень;

• Дніпропетровська область – 385 щеплень;

• Донецька область – 460 щеплень;

• Житомирська область – 678 щеплень;

• Закарпатська – 420 щеплень;

• Запорізька область – 558 щеплень;

• Івано-Франківська область – 497 щеплень;

• Київська область – 97 щеплень;

• Кіровоградська область – 300 щеплень;

• Луганська область – 200 щеплень;

• Львівська область – 2 650 щеплень;

• Миколаївська область – 237 щеплень;

• Одеська область – 893 щеплення;

• Полтавська область – 352 щеплення;

• Рівненська область – 470 щеплень;

• Сумська область – 250 щеплень;

• Тернопільська область – 487 щеплень;

• Харківська область – 230 щеплень;

• Херсонська область – 280 щеплень;

• Хмельницька область – 680 щеплень;

• Черкаська область – 165 щеплень;

• Чернівецька область – 310 щеплень;

• Чернігівська область – 238 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення.

Станом на 15 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 458 153 людини.