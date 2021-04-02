По состоянию на 2 апреля в Украине подтверждено рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и смертей за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 19 893 человек. Это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время эпидемии COVID-19 на территории нашей страны.

В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

В больницы были госпитализированы 5040 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

В течение суток от осложнений COVID-19 умерли 433 человека, что является самым большим суточным показателем летальности за время эпидемии. За все время умерли 33 679 человек. Выздоровели за сутки 10 287 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 333 тыс. 370 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 млн 711 тыс. 630 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 128 727 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219).

За время эпидемии в Украине сделано 8 млн 238 тыс. 849 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1164 случая за сутки; всего выявлено 164 605 случаев – 3495 человек умерли, 106 788 выздоровели;

• Винницкая область – 815 случаев за сутки; всего зафиксировано 58 765 случаев – 1101 пациент умер, 35 989 выздоровели;

• Волынская область – 522 случая за сутки; всего подтверждено 47 686 случаев – 785 человек скончались, 41 055 выздоровели;

• Днепропетровская область – 1178 случаев за сутки; за все время диагностировано 93 274 случая – 2423 человека умерли, 76 076 выздоровели;

• Донецкая область – 852 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 60 542 случая – 1293 пациента умерли, 48 536 выздоровели;

• Житомирская область – 855 случаев за сутки; всего зафиксировано 72 924 случая – 1226 человек умерли, 52 387 выздоровели;

• Закарпатская область – 389 случаев за сутки; всего подтверждено 55 085 случаев – 1349 человек умерли, 41 788 выздоровели;

• Запорожская область – 755 случаев за сутки; всего диагностировано 79 768 случаев – 1447 человек умерли, 69 529 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 415 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 80 098 случаев – 1737 человек умерли, 64 420 выздоровели;

• Киевская область – 1156 случаев за сутки; за все время зафиксировано 97 441 случай – 1669 человек умерли, 78 803 выздоровели;

• Кировоградская область – 166 случаев за сутки; всего подтверждено 13 531 случай – 478 человек скончались, 9148 выздоровели;

• Луганская область – 187 случаев за сутки; всего диагностировано 17 879 случаев – 536 человек скончались, 15 181 выздоровели;

• Львовская область – 1668 случаев за сутки; всего выявлено 106 479 случаев – 2672 пациента умерли, 80 140 выздоровели;

• Николаевская область – 456 случаев за сутки; всего зафиксировано 52 707 случаев – 1094 пациента умерли, 42 030 выздоровели;

• Одесская область – 1608 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 110 479 случаев – 1874 пациента умерли, 83 306 выздоровели;

• Полтавская область – 693 случая за сутки; за все время диагностировано 56 526 случаев – 1183 пациента умерли, 47 442 выздоровели;

• Ровенская область – 635 случаев за сутки; всего выявлено 59 024 случая – 761 пациент умер, 51 392 выздоровели;

• Сумская область – 786 случаев за сутки; всего зафиксировано 59 752 случая – 823 пациента умерли, 50 153 выздоровели;

• Тернопольская область – 710 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 55 531 случай – 789 человек скончались, 45 593 выздоровели;

• Харьковская область – 1494 случая за сутки; за все время диагностировано 105 918 случаев – 2004 пациента умерли, 85 813 выздоровели;

• Херсонская область – 221 случай за сутки; всего выявлено 24 748 случаев – 709 человек скончались, 21 423 выздоровели;

• Хмельницкая область – 1351 случай за сутки; за время эпидемии зафиксировано 66 273 случая – 1190 человек умерли, 51 836 выздоровели;

• Черкасская область – 768 случаев за сутки; за все время подтверждено 58 766 случаев – 774 пациента умерли, 50 312 выздоровели;

• Черновицкая область – 466 случаев за сутки; всего диагностировано 70 752 случаи – 1387 человек умерли, 50 127 выздоровели;

• Черниговская область – 583 случая за сутки; всего выявлено 43 077 случаев – 880 человек скончались, 34 103 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 1 апреля в Украине было привито 19 097 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 267 833 человека. Из них получили 2 дозы – 2 человека.

Количество прививок, сделанных в регионах 1 апреля:

• г. Киев – 1710 прививок;

• Винницкая область – 800 прививок;

• Волынская область – 570 прививок;

• Днепропетровская область – 1340 прививок;

• Донецкая область – 640 прививок;

• Житомирская область – 850 прививок;

• Закарпатская область – 730 прививок;

• Запорожская область – 960 прививок;

• Ивано-Франковская область – 837 прививок;

• Киевская область – 930 прививок;

• Кировоградская область – 460 прививок;

• Луганская область – 440 прививок;

• Львовская область – 1160 прививки;

• Николаевская область – 830 прививок;

• Одесская область – 630 прививок;

• Полтавская область – 870 прививок;

• Ровенская область – 480 прививок;

• Сумская область – 500 прививок;

• Тернопольская область – 490 прививок;

• Харьковская область – 1030 прививок;

• Херсонская область – 40 прививок;

• Хмельницкая область – 700 прививок;

• Черкасская область – 1440 прививок;

• Черновицкая область – 400 прививок;

• Черниговская область – 260 прививок.

Вакцинация проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации и 791 прививочным пунктом.

По состоянию на 1 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 393 078 человек.