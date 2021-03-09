По состоянию на 9 марта в Украине подтверждено более 3,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и втрое меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 3261 человека: в частности, заболели 160 детей и 54 медработника.

В больницы госпитализировали еще 1837 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в г. Киев (201).

В течение суток умерли 76 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 27 204 человека. Выздоровели за сутки 975 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 199 тыс. 229 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 410 061 случай заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 18 207 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 13 101, методом ИФА – 1674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 3432).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 154 тыс. 442 ПЦР-тестирования.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 201 случай за сутки; всего выявлено 142 517 случаев – 2792 пациента умерли, 96 330 выздоровели;

• Винницкая область – 460 случаев за сутки; всего зафиксировано 42 222 случая – 736 человек скончались, 28 831 выздоровели;

• Волынская область – 62 случая за сутки; всего подтверждено 41 405 случаев – 657 человек скончались, 37 659 выздоровели;

• Днепропетровская область – 151 случай за сутки; за все время диагностировано 76 389 случаев – 2033 человека умерли, 69190 выздоровели;

• Донецкая область – 23 случая за сутки; с начала эпидемии выявлено 48 837 случаев – 1076 человек умерли, 44 787 выздоровели;

• Житомирская область – 71 случай за сутки; всего зафиксировано 55 686 случаев – 890 человек скончались, 45 420 выздоровели;

• Закарпатская область – 195 случаев за сутки; всего подтверждено 44 509 случаев – 1012 пациентов умерли, 32 629 выздоровели;

• Запорожская область – 13 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 70 751 случай – 1216 человек умерли, 65 997 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 433 случая за сутки; всего выявлено 69 921 случай – 1292 пациента умерли, 51 262 выздоровели;

• Киевская область – 162 случая за сутки; за все время зафиксировано 79 142 случая – 1292 пациента умерли, 70 568 выздоровели;

• Кировоградская область – 5 случаев за сутки; всего подтверждено 11 006 случаев – 389 человек скончались, 8227 выздоровели;

• Луганская область – 14 случаев за сутки; за все время диагностировано 15 246 случаев – 478 человек скончались, 14 120 выздоровели;

• Львовская область – 351 случай за сутки; всего выявлено 83 211 случаев – 2329 человек умерли, 71 290 выздоровели;

• Николаевская область – 151 случай за сутки; всего зафиксировано 44 040 случаев – 824 пациента умерли, 38 375 выздоровели;

• Одесская область – 63 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 88 674 случая – 1471 пациент умер, 79 882 выздоровели;

• Полтавская область – 7 случаев за сутки; всего диагностировано 47 259 случаев – 1004 пациента умерли, 42 935 выздоровели;

• Ровенская область – 53 случая за сутки; всего зафиксировано 50 084 случая – 639 человек скончались, 47 382 выздоровели;

• Сумская область – 69 случаев за сутки; всего выявлено 49 919 случаев – 698 человек скончались, 46 552 выздоровели;

• Тернопольская область – 97 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 44 563 случая – 628 человек скончались, 39 711 выздоровели;

• Харьковская область – 196 случаев за сутки; за все время диагностировано 86 869 случаев – 1652 пациента умерли, 78 048 выздоровели;

• Херсонская область – 2 случая за сутки; всего выявлено 22 010 случаев – 654 пациента умерли, 20 458 выздоровели;

• Хмельницкая область – 8 случаев за сутки; всего зафиксировано 50 243 случая – 921 пациент умер, 45 555 выздоровели;

• Черкасская область – 28 случаев за сутки; за все время подтверждено 49 725 случаев – 655 человек скончались, 46 247 выздоровели;

• Черновицкая область – 409 случаев за сутки; всего диагностировано 59 134 случая – 1097 человек умерли, 46 274 выздоровели;

• Черниговская область – 37 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 36 699 случаев – 769 человек скончались, 31 500 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 8 марта в Украине были привиты 1171 человек. С начала кампании по вакцинации привито 19 118 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 8 марта:

• Винницкая область – 10 прививок;

• Волынская область – 30 прививок;

• Днепропетровская область – 40 прививок;

• Донецкая область – 294 прививки;

• Закарпатская область – 30 прививок;

• Запорожская область – 10 прививок;

• Ивано-Франковская область – 187 прививок;

• Киевская область – 120 прививок;

• Луганская область – 110 прививок;

• Львовская область – 30 прививок;

• Полтавская область – 70 прививок;

• Тернопольская область – 60 прививок;

• Харьковская область – 40 прививок;

• Херсонская область – 20 прививок;

• Хмельницкая область – 20 прививок;

• Черновицкая область – 50 прививок;

• Черниговская область – 50 прививок.

За сутки наибольшее количество прививок зафиксировано в Донецкой области (294). За весь период кампании по вакцинации наибольшее количество прививок – в Донецкой области (2474 прививки), наименьшее – в Сумской области (350 прививок).