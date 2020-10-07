Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение об отмене регулярных рейсов в столицу Армении, Ереван, до 31 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Это решение авиакомпании обусловлено конфликтом в Нагорном Карабахе. В МАУ пояснили решение “заботой о безопасности людей”.

С теми, кто уже купил билеты в Ереван – авиакомпания свяжется для возмещения ущерба.

“МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе”, – сказано в сообщении.

Как известно, конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Обе стороны заявляют о значительных потерях.

История конфликта

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.