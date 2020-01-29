Об этом #Буквам рассказали в пресс-службе МАУ.
В контексте эпидемии коронавируса в Китае ближайшие чартерные рейсы Киев-Санья-Киев авиакомпании МАУ будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.
Рейсы из Саньи состоятся по стандартному расписанию – 31 января и 4 февраля.
Кроме того, авиаперевозчик и туроператор согласовали прекращения рейсов по этому направлению предварительно до 24 февраля 2020 года и окончательной нормализации ситуации.
Напомним, что количество смертей от коронавируса 2019-nCoV выросло до 132.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways приостановила все прямые рейсы на материковую часть Китая в связи со смертельным коронавирусом.
- Посольство Украины в Китае рекомендовало украинцам по возможности покинуть КНР из-за распространения опасного коронавируса 2019-nCoV.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.