Компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) осуществит два чартерных рейса из Китая для эвакуации наших граждан.

Об этом #Буквам рассказали в пресс-службе МАУ.

В контексте эпидемии коронавируса в Китае ближайшие чартерные рейсы Киев-Санья-Киев авиакомпании МАУ будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров.

Рейсы из Саньи состоятся по стандартному расписанию – 31 января и 4 февраля.

Кроме того, авиаперевозчик и туроператор согласовали прекращения рейсов по этому направлению предварительно до 24 февраля 2020 года и окончательной нормализации ситуации.

Напомним, что количество смертей от коронавируса 2019-nCoV выросло до 132.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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