Нардепы оспаривают назначение Шкарлета в КСУ

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.
В пятницу, 5 марта, в Конституционный Суд поступило представление 45 народных депутатов Украины относительно конституционности постановления парламента о назначении Сергея Шкарлета главой МОН. Представление подписали народные депутаты фракций “Голоса” и “Европейской Солидарности”.
В документе утверждается, что соответствующее постановление было принято способом, нарушающим ст. 84 Конституции, поскольку был зафиксирован факт неперсонального голосования депутатов.
Кроме этого, решение было принято 226 голосами — это минимальное необходимое количество. С вычетом случаев неперсонального голосования, этого количества не набралось. Таким образом была нарушена ст. 91 Конституции.
Также депутаты видят нарушение ст. 19, поскольку приняв постановление, которое не поддержало большинство, парламент действовал за пределами своих конституционных полномочий.
Депутаты требуют от КСУ открыть конституционное производство и определить его неотложным, признать постановление о назначении Шкарлета неконституционным.
Что известно о возможном “кнопкодавстве” во время голосования за Шкарлета?
17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным необходимым количеством голосов (226 нардепов). Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.
Кандидатура Шкарлета вызвала немало вопросов: сказались и прошлое в “Партии регионов”, и скандал вокруг плагиата в его научных трудах.
Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента.
В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету. Однако в “Слуге народа”выступили против.
17 декабря спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что регламентный комитет Верховной Рады проверит ситуацию с возможным “кнопкодавством”. Впрочем, комитет отказался рассматривать этот вопрос. Депутаты обратились в Офис генпрокурора.
- 18 февраля генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по факту возможных нарушений (“кнопкодавства”) при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины сейчас проводится досудебное расследование.
- 17 февраля Железняк заявил, что видеозаписи, которые должны были подтвердить факт “кнопкодавства” за Шкарлета, исчезли. Ими должно распоряжаться Управление госохраны.