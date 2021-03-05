Нардепы оспаривают назначение Шкарлета в КСУ

В Конституционном Суде Украины оспаривают постановление Верховной Рады Украины о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

В пятницу, 5 марта, в Конституционный Суд поступило представление 45 народных депутатов Украины относительно конституционности постановления парламента о назначении Сергея Шкарлета главой МОН. Представление подписали народные депутаты фракций “Голоса” и “Европейской Солидарности”.

В документе утверждается, что соответствующее постановление было принято способом, нарушающим ст. 84 Конституции, поскольку был зафиксирован факт неперсонального голосования депутатов.

Кроме этого, решение было принято 226 голосами — это минимальное необходимое количество. С вычетом случаев неперсонального голосования, этого количества не набралось. Таким образом была нарушена ст. 91 Конституции.

Также депутаты видят нарушение ст. 19, поскольку приняв постановление, которое не поддержало большинство, парламент действовал за пределами своих конституционных полномочий.

Депутаты требуют от КСУ открыть конституционное производство и определить его неотложным, признать постановление о назначении Шкарлета неконституционным.