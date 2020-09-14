Российского оппозиционера Алексея Навального, которого госпитализировали с отравлением веществом из группы "Новичок", отключили от аппарата ИВЛ. Политик в состоянии сам встать с кровати.

Об этом сообщает немецкая клиника “Шарите”.

Врачи рассказали, что Навальный может сам на короткое время вставать с постели.

“Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в клинике Шарите, продолжает улучшаться.

Пациент успешно отключен от ИВЛ. В настоящее время он может ненадолго вставать с постели.

Публичное сообщение о состоянии здоровья господина Навального представлено по согласованию с ним и его женой”, – сообщили в клинике.