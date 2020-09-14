Об этом сообщает немецкая клиника “Шарите”.
Врачи рассказали, что Навальный может сам на короткое время вставать с постели.
“Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в клинике Шарите, продолжает улучшаться.
Пациент успешно отключен от ИВЛ. В настоящее время он может ненадолго вставать с постели.
Публичное сообщение о состоянии здоровья господина Навального представлено по согласованию с ним и его женой”, – сообщили в клинике.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
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- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
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