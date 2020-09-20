Один из разработчиков яда "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого ранее госпитализировали с отравлением.

Об этом сообщил ученый-химик в эфире телеканала “Дождь”.

“Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился”, – сказал Мирзаянов.

Он заявил, что Навальный должен вскоре окончательно оправиться.

Ученый рассказал, что в 1993 году общался с человеком, который пережил отравление “Новичком”. Его симптомы были похожи на те, которые были у Навального.

Также он считает, что для полного восстановления Навальному может понадобится до года.