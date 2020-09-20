Об этом сообщил ученый-химик в эфире телеканала “Дождь”.
“Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился”, – сказал Мирзаянов.
Он заявил, что Навальный должен вскоре окончательно оправиться.
Ученый рассказал, что в 1993 году общался с человеком, который пережил отравление “Новичком”. Его симптомы были похожи на те, которые были у Навального.
Также он считает, что для полного восстановления Навальному может понадобится до года.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из искусственной комы.
- 15 сентября Навальный опубликовал фото и написал, что уже дышит самостоятельно.
- Позже стало известно, что Навального отравили до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами “Новичка” нашли в номере отеля Xander.