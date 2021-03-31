Олег Винник и Ирина Билык в компании россиян выступят на «Славянском базаре»

Об этом сообщают #Буквы.

Отметим, что “Славянский базар” состоится 14-19 июля 2021 года. Согласно данным афиши фестиваля, зрителей будут развлекать десятки российских звезд, а также несколько украинских знаменитостей.

В частности, среди списка приглашенных звезд неожиданно появился Олег Винник и его коллега – народная артистка Украины Ирина Билык. Также ожидается выступление украинки Элины Иващенко.

Правда, ни Винник, ни Билык свое участие в фестивале при поддержке Лукашенко не комментируют. Хотя некоторые их коллеги публично заявили, что не будут выступать на “Славянском базаре” из-за действий режима Лукашенко.

В афише также фигурирует имя украинского ведущего Тимура Мирошниченко. СМИ накануне сообщали, что его причастность к этому фестивалю грозит участию в традиционном комментировании Евровидения-2021.

Однако сам Мирошниченко в Instagram опроверг эту информацию.

“Я действительно более 10 лет был ведущим этого мероприятия (Славянский базар, – ред.) от Украины. Все эти годы это была история о музыке. До этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторов“, – объяснил он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)



Интересно, что Билык и Винник выступят в компании своей российских коллег. В частности, на фестивале появятся Александр Буйнов, группы “DABRO” и “VIVA”, Стас Пьеха, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, группа “Губерния” и другие артисты из РФ.

Что известно о ситуации в Белоруси?

В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

В начале марта белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA выпустил фильм-расследование “Золотое дно” о “роскошной жизни” непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.