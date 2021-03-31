Covid-19 Украина

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Олег Винник и Ирина Билык в компании россиян выступят на «Славянском базаре»

На ежегодном песенном фестивале "Славянский базар", который организуют при поддержке непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, выступят украинские звезды.

Среда, 31 марта 2021, 21:01

Об этом сообщают #Буквы.

Отметим, что “Славянский базар” состоится 14-19 июля 2021 года. Согласно данным афиши фестиваля, зрителей будут развлекать десятки российских звезд, а также несколько украинских знаменитостей.

В частности, среди списка приглашенных звезд неожиданно появился Олег Винник и его коллега – народная артистка Украины Ирина Билык. Также ожидается выступление украинки Элины Иващенко.

Правда, ни Винник, ни Билык свое участие в фестивале при поддержке Лукашенко не комментируют. Хотя некоторые их коллеги публично заявили, что не будут выступать на “Славянском базаре” из-за действий режима Лукашенко.

В афише также фигурирует имя украинского ведущего Тимура Мирошниченко. СМИ накануне сообщали, что его причастность к этому фестивалю грозит участию в традиционном комментировании Евровидения-2021.

Однако сам Мирошниченко в Instagram опроверг эту информацию.

“Я действительно более 10 лет был ведущим этого мероприятия (Славянский базар, – ред.) от Украины. Все эти годы это была история о музыке. До этого года, когда ситуация в Беларуси напряглась настолько, что вряд песенный фестиваль может остаться в стороне от политики. Я не еду в Витебск и сообщил об этом организаторов“, – объяснил он.

 

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Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko)


Интересно, что Билык и Винник выступят в компании своей российских коллег. В частности, на фестивале появятся Александр Буйнов, группы “DABRO” и “VIVA”, Стас Пьеха, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, группа “Губерния” и другие артисты из РФ.

Что известно о ситуации в Белоруси?

В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

В начале марта белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA выпустил фильм-расследование “Золотое дно” о “роскошной жизни” непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В октябре прошлого года Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. В опубликованном документе были указаны 44 человека.

Европейский Союз в ноябре официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц. Санкции были введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.

20 ноября Украина и еще ряд стран присоединились к санкциям Европейского союза против белорусских чиновников. В ответ министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Беларусь готова ввести санкции против официальных лиц Украины.

25 февраля 2021 года Европейский союз на год продлил санкции против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

  • Организаторы международного песенного конкурса “Евровидение” отказали Беларуси в участии в конкурсе этого года, так как песня беларусской группы нарушает правила.
Теги: Ірина Білик, Олег Винник, Слов'янський базар

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