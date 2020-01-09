В Сети опубликовали фото детали от ракеты зенитного комплекса "Тор-М1", которую нашли недалеко от катастрофы украинского самолета Boeing737 рейса PS752.

Фотографию изначально опубликовал пользователь Тwitter под именем Ashkan Monfared, однако на данный момент его аккаунт заблокирован.

Позже скриншотами его поста поделился главный редактор ресурса The Defence Blog Дилан Малясов.

This is my personal view: Boeing 737-800 flown by Ukraine International Airlines was shot down by Iranian Tor-M1 self-propelled missile system pic.twitter.com/vPmt7oeFxB — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) 8 января 2020 г.



“Украинский пассажирский самолет, вероятно, потерпел крушение после попадания российской ракеты “Toр-M1″ над Парандом и упал в городе Халадж-Абад”, – написал Малясов в своем блоге.

Обломки на фото, по его словам, являются срезом носового обтекателя и органами управления ракеты земля-воздух 9М331, которая используется в российской системе противовоздушной обороны “Toр-M1” и оснащена полуавтоматической системой наведения на линию прямой видимости (SACLOS). Эта система в настоящее время находится на вооружении иранских военных, развернутых на военной базе вблизи места крушения.

Стоит отметить, что это же фото репостил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс. Он подчеркнул, что информацию касательно того, что самолет был сбит ракетой, еще нужно проверить. Также необходимо проверить подлинность самого снимка.

По его словам, Bellingcat проверит версию о возможной атаке на самолет из ЗРК “Тор”.

Напомним, что крушение произошло 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни.

Boeing-737 украинской авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран -Киев.

В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

Таким образом, всего погибли 176 человек (167 пассажиров и 9 членов экипажа).