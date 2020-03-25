В Польше бизнес призвал правительство автоматически продлить срок действия виз и разрешений на пребывание для всех иностранных рабочих, у которых они закончатся во время карантина.

Об этом говорится в материале #Букв “Выборы президента и Пасха под угрозой: как борется с коронавирусом Польша”.

Из-за паузы в экономической деятельности украинские заробитчане решили временно вернуться из Польши домой. Поскольку Украина решила ограничить пропуск через границу почти синхронно с Польшей, заблокировав пешеходные переходы, многие из них застряли на границе. Выезд украинцев продолжается до сих пор. Посольство Украины смогло организовать специальные рейсы поездов в Украину. Часть украинцев перевезли через границу транспортом пограничной службы. Но очереди на пропускных пунктах продолжаются.

Посольство Украины разместило на своем профиле в Facebook призыв ко всем, кто хочет уехать, чтобы они прибывали на границу днем. В это время их забирают транспортом, который присылают органы самоуправления и госадминистрации приграничных областей Украины. Между тем бизнес-объединения в Польше боятся, что украинцев из страны может выехать много, и после окончания карантина много вакансий будут незаполненными. Бизнес призвал правительство автоматически продлить срок действия виз и разрешений на пребывание для всех иностранных рабочих, у которых они закончатся во время карантина. Пока правительство объявило, что автоматического продления срока действия не будет, но можно выслать по почте документы с просьбой о продлении.

Правительство, тем временем, сосредоточено на том, чтобы успокоить бизнес-среду и обещает государственные дотации. Среди обещанного: отмена на три месяца взносов в социальные фонды для микрофирм, компенсация до 40% зарплаты для наемных работников, если фирма резко потеряла доходы из-за карантинных мер. В общем, правительство обещает бизнесу 200 млрд злотых, чтобы преодолеть последствия карантина.

Как сообщалось ранее, 14 марта правительство Польши решило закрыть границы для иностранцев на 10 дней.

В среду, 25 марта, было принято решение о продлении действия ограничения еще на 20 дней. Границы страны будут закрыты для иностранных граждан до середины апреля.