Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта 2021 года.
Социологи задали респондентам вопрос следующего содержания: “Будете ли вы вакцинироваться от коронавируса, если будет такая возможность?».
В результате только 24,1% респондентов заявили, что они будут вакцинироваться от COVID-19, если появится возможность.
В то же время 60,2% респондентов заявили, что не будут вакцинироваться.
Еще 15,7% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
Относительно больше тех, кто не хочет вакцинироваться – на Юге и Востоке Украины.
В то же время желающих вакцинироваться больше среди жителей западных и центральных регионов.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Было опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинским властям.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Всего Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- Сообщалось, что индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы, созданной 3 месяца назад (Общества с ограниченной ответственностью “ГРЕЙС ОФ ГОД” (“Милость Божья”)).
- Десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”.