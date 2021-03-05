Более 60% украинцев в данный момент не хотят вакцинироваться от коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта 2021 года.

Социологи задали респондентам вопрос следующего содержания: “Будете ли вы вакцинироваться от коронавируса, если будет такая возможность?».

В результате только 24,1% респондентов заявили, что они будут вакцинироваться от COVID-19, если появится возможность.

В то же время 60,2% респондентов заявили, что не будут вакцинироваться.

Еще 15,7% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Относительно больше тех, кто не хочет вакцинироваться – на Юге и Востоке Украины.

В то же время желающих вакцинироваться больше среди жителей западных и центральных регионов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Было опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинским властям.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.