Дружина екснардепа, члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка Анастасія Топольська, більш відома як Dj Nastia, провела таємну вечірку на території заводу "Кузня на Рибальському", на якій було близько 2 тис. осіб.

Фотографії з вечірки Топольська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У соцмережах анонсували цей виступ як захід у секретному місці. Він нібито був на межі зриву, але все ж таки відбувся.

“Це було щось інше … Простіше кажучи – Нєчто 🖤 моя неповторна @ hanna.hrabarska ❤️ @ nechto.records”, – написала дружина екснардепа.

Також в Instagram-акаунті лейбла дружини Лещенка Nechto Records також опублікували фотографію із вечірки.

“Це було Nechto. Спасибі, що відвідали”, – йдеться в дописі.

На опублікованих фото видно, що приміщення заводу було вщерть заповнене відвідувачами. Більшість з них були масок і не дотримувалися соціальної дистанції.

Варто зазначити, напередодні територію заводу оточили кілька патрулів поліції. Діджейку знімальна група “5 каналу” помітила разом з чоловіком Сергієм Лещенком на території заводу “Кузня на Рибальському” поруч із редакцією “5 каналу”.

“Так прозвучало зі слів організаторів: буде від 1,5 до 2 тисяч. До території заводу під’їхало декілька машин поліції, відштовхнули охоронця, без пояснень зайшли сюди. Саму поведінку поліцейських, у деякій мірі, я розцінюю як перевищення їхніх повноважень”, – зазначив телеканалу “5 канал” заступник гендиректора заводу “Кузня на Рибальському” Віктор Кушлик.

Телеканал зазначає, що поліцейські роз’яснили організаторам вимоги чинного законодавства, ще раз наголосили на карантинних вимогах і запевнили – будуть і надалі стежити за дотриманням відповідних норм.

Журналістка попросила Топольську прокоментувати свій нещодавній виступ у Москві, але дружина екснардепа відмовилась розмовляти.

Нагадаємо, що Київ перебуває у “жовтій” карантинній зоні. На території столиці діють такі карантинні вимоги: заборонені організація бенкетів, публічних подій, святкових заходів на дискотеках, у нічних клубах, ресторанах, кафе, барах та інших розважальних закладах, робота ресторанів, кафе, барів, їдалень та інших закладів харчування з 00:00 до 07:00 години (за винятком замовлень на винос та доставки).

Інтернет-видання “Слух” повідомляє. що вчора були зірвані два концерти, що проходили ввечері у закладах території ткацької фабрики на Нижньоюрківській, 31.

15 травня в арт-центрі Closer планувався виступ співачки Олі Дібрової з презентацією проєкту Ready in LED. У той самий час поверхом вище у закладі Mezzanine у свій день народження мала зіграти Ofliyan.

Поліція також розігнала людей біля радіостанції 20ft Radio та в ресторані Savage Food на території фабрики.

Як раніше повідомлялося, дружина Сергія Лещенка – Анастасія Топольська виступала в Москві 8-9 травня. Топольська брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor.

Примітно, що Росія суттєво обмежила в’їзд іноземців до країни. Обставини того, як Топольська потрапила до Росії, залишаються невідомими. 8 травня #Букви звернулися до Топольської з відповідними запитаннями, але досі не отримали відповіді.

Нагадаємо, екснардеп та член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко заявив, що його дружина виступаючи в Росії популяризує Україну та підтримує ЛГБТ й інші меншини, що потерпають від режиму Володимира Путіна та Рамзана Кадирова.

При цьому клуб, де виступала дружина Лещенка, пов’язують із бізнесменом, який влаштовував вечірку на честь Путіна.

До того ж журналісти повідомляли, що родичі дружини Лещенка дотримуються проросійських поглядів. Сестра Анастасії Топольської ділиться в соцмережах симпатією до президента Росії Володимира Путіна, а також радіє, коли отримують російський паспорт.

Сама Топольська теж виступала з неоднозначними заявами щодо політичних питань. Зокрема, обурювалася законом про квоти для української музики на радіо, за який голосував її чоловік.