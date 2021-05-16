Фотографії з вечірки Топольська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У соцмережах анонсували цей виступ як захід у секретному місці. Він нібито був на межі зриву, але все ж таки відбувся.
“Це було щось інше … Простіше кажучи – Нєчто 🖤 моя неповторна @ hanna.hrabarska ❤️ @ nechto.records”, – написала дружина екснардепа.
Також в Instagram-акаунті лейбла дружини Лещенка Nechto Records також опублікували фотографію із вечірки.
“Це було Nechto. Спасибі, що відвідали”, – йдеться в дописі.
На опублікованих фото видно, що приміщення заводу було вщерть заповнене відвідувачами. Більшість з них були масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
Варто зазначити, напередодні територію заводу оточили кілька патрулів поліції. Діджейку знімальна група “5 каналу” помітила разом з чоловіком Сергієм Лещенком на території заводу “Кузня на Рибальському” поруч із редакцією “5 каналу”.
“Так прозвучало зі слів організаторів: буде від 1,5 до 2 тисяч. До території заводу під’їхало декілька машин поліції, відштовхнули охоронця, без пояснень зайшли сюди. Саму поведінку поліцейських, у деякій мірі, я розцінюю як перевищення їхніх повноважень”, – зазначив телеканалу “5 канал” заступник гендиректора заводу “Кузня на Рибальському” Віктор Кушлик.
Телеканал зазначає, що поліцейські роз’яснили організаторам вимоги чинного законодавства, ще раз наголосили на карантинних вимогах і запевнили – будуть і надалі стежити за дотриманням відповідних норм.
Журналістка попросила Топольську прокоментувати свій нещодавній виступ у Москві, але дружина екснардепа відмовилась розмовляти.
Нагадаємо, що Київ перебуває у “жовтій” карантинній зоні. На території столиці діють такі карантинні вимоги: заборонені організація бенкетів, публічних подій, святкових заходів на дискотеках, у нічних клубах, ресторанах, кафе, барах та інших розважальних закладах, робота ресторанів, кафе, барів, їдалень та інших закладів харчування з 00:00 до 07:00 години (за винятком замовлень на винос та доставки).
Інтернет-видання “Слух” повідомляє. що вчора були зірвані два концерти, що проходили ввечері у закладах території ткацької фабрики на Нижньоюрківській, 31.
15 травня в арт-центрі Closer планувався виступ співачки Олі Дібрової з презентацією проєкту Ready in LED. У той самий час поверхом вище у закладі Mezzanine у свій день народження мала зіграти Ofliyan.
Поліція також розігнала людей біля радіостанції 20ft Radio та в ресторані Savage Food на території фабрики.
Як раніше повідомлялося, дружина Сергія Лещенка – Анастасія Топольська виступала в Москві 8-9 травня. Топольська брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor.
Примітно, що Росія суттєво обмежила в’їзд іноземців до країни. Обставини того, як Топольська потрапила до Росії, залишаються невідомими. 8 травня #Букви звернулися до Топольської з відповідними запитаннями, але досі не отримали відповіді.
Нагадаємо, екснардеп та член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко заявив, що його дружина виступаючи в Росії популяризує Україну та підтримує ЛГБТ й інші меншини, що потерпають від режиму Володимира Путіна та Рамзана Кадирова.
При цьому клуб, де виступала дружина Лещенка, пов’язують із бізнесменом, який влаштовував вечірку на честь Путіна.
До того ж журналісти повідомляли, що родичі дружини Лещенка дотримуються проросійських поглядів. Сестра Анастасії Топольської ділиться в соцмережах симпатією до президента Росії Володимира Путіна, а також радіє, коли отримують російський паспорт.
Сама Топольська теж виступала з неоднозначними заявами щодо політичних питань. Зокрема, обурювалася законом про квоти для української музики на радіо, за який голосував її чоловік.
- Варто зазначити також, що на початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield. Вона уточнила, що вакцинувалася “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”. Наразі дію цього наказу зупинено. Дружина Лещенка наголошувала, що без щеплення їй “не бачити міжнародних гастролей”.