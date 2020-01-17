Доступ к черным ящикам сбитого в Иране украинского самолета Boeing 737 сначала получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана, после чего они могут быть переданы украинской стороне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Он уточнил, что вчера вечером разговаривал по данному поводу с главой МИД Ирана Мохаммадом Зарифом.

“Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию – иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему – получат доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине”, – отметил министр.

По словам Пристайко, такой алгоритм “в принципе соответствует международным нормам”.

“В принципе, это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования”, – подчеркнул министр.