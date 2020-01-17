Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.
Он уточнил, что вчера вечером разговаривал по данному поводу с главой МИД Ирана Мохаммадом Зарифом.
“Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию – иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему – получат доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине”, – отметил министр.
По словам Пристайко, такой алгоритм “в принципе соответствует международным нормам”.
“В принципе, это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования”, – подчеркнул министр.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Завершена идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 в Иране вследствие ракетной атаки.