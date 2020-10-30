Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.
Досудебное расследование начато по фактам государственной измены и незаконного отчуждения земельного участка на территории аннексированного Крыма по российским законам.
“Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины”, – отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
По утверждению следствия, Тупицкий в июле 2018 года “в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка”.
Таким образом, главе КСУ инкриминируют совершение действий “в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины” (ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях” сообщили, что глава КСУ Тупицкий в 2018 году стал собственником земельного участка на территории аннексированного Крыма, оформив договор купли-продажи согласно российскому законодательству. Но в своей налоговой декларации судья этого не указал.
Судья владел этим участком еще до аннексии полуострова. Но в 2018 году он переоформил документы, и к его прежнему участку добавилась соседняя земля. Чтобы оформить недвижимое имущество, судья сделал это путем составления договора купли-продажи.
Сам Александр Тупицкий сегодня объяснил, что не задекларировал свою недвижимость на территории аннексированного Крыма, поскольку “не знает, как внести это в декларацию и реестр”.
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