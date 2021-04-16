Про це свідчить порядок денний засідання.

Степанов розповість про результати проведення запроваджених урядом у 2021 році карантинних заходів та про стан виконання плану вакцинації українців проти коронавірусу COVID-19.

Крім того, заплановано продовження розгляду правок до законопроєкту про “земельну децентралізацію” (№2194).

Документ передбачає, що всі землі державної власності за межами населених пунктів, крім тих, які потрібні державі для виконання своїх функцій, переходять у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст.

До нього було подано 3128 пропозицій та поправок. Нардепи встигли розглянути 2267 правок.