Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що першу партію вакцини проти коронавірусу Pfizer, на яку чекали ще в лютому, доставлять в Україну цього тижня.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Йдеться про перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які повинні надійти в рамках глобального механізму COVAX.

“Наступна партія вакцин, яку ми очікуємо найближчими днями, вже цього тижня, – це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тисяч доз, які будуть постачатися в рамках ініціативи COVAX”, – зазначив Степанов.

Вакцинами Pfizer із першої партії в першу чергу будуть щеплювати мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.

Всього в рамках ініціативи COVAX Україна розраховує отримати 8 млн доз вакцин різних виробників.

Степанов додав, що цього року МОЗ планує захистити вакцинами “не менше 50% громадян, а краще 70%, щоб у нас почав формуватися колективний імунітет”.

Варто зазначити, що перша поставка Pfizer від COVAX очікувалася ще в середині лютого, однак досі не надійшла. Окремо Україна уклала з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer договір на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

(На відео – з 9:19)

Нагадаємо, що вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

В березні Pfizer заявила, що її вакцина проти COVID-19 залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.

Також дослідження показали, що ефективність вакцини Pfizer/BioNTech серед підлітків 12-15 років становить 100%.