Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

“Главное следственное управление СБ Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО “Eurolab” действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об умышленном несообщении соответствующим государственным органам информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

В связи с этим 1 апреля 2020 года на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях Eurolab для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам сотрудники СБУ изъяли необходимые для следствия документы и информацию.

“В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства охраны здоровья Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве. Досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия”, – добавили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что будут уделять особое внимание любым нарушением закона, связанные с распространением коронавируса в Украине.

“Сегодня это действительно вопрос национальной безопасности. Также мы считаем недопустимым, когда отдельные лица, своими действиями поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей, пытаются уйти от ответственности, переводя ситуацию в политическую плоскость”, – резюмировали в пресс-службе.

Стоит отметить, что владельцем Eurolab является бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский.

Напомним, что 3 апреля 2019 года на тот момент кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с пятым президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК “Олимпийский”; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с “марионеткой Кремля или Коломойского”, не с “клоуном”, а с кандидатом в президенты. Порошенко в ответ сообщил, что согласен провести общенациональные дебаты и предложил Зеленскому вместе сдать анализы в пятницу, 5 апреля, в медпункте стадиона “Олимпийский”. В ответ шоумен отказался. 5 апреля Зеленский сдал анализы в клинике Eurolab. Сотрудник Eurolab Владислав Кирякулов, который брал анализ, оказался звездой телешоу “Мастер Шеф” (телеканал СТБ). Кроме того, он “засветился” в сериале “Сваты”.

Вечером 5 апреля Владимир Зеленский опубликовал результаты анализов, оформленные задним числом. Сначала на странице появились результаты анализов с датой сдачи 2 апреля 2019 года, а через пару минут их заменили на новые (с датой 5 апреля). Впоследствии медицинский центр Eurolab заявил, что ошибся с указанием даты в результатах обследования.