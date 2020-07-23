Соответствующий приказ, датированный 21 июля, есть в распоряжении #Букв.
Корецкий с 23 июля уволен с должности начальника третьего отдела Управления по расследованию криминальных правонарушений, совершенных должностными лицами.
В качестве причины увольнения указано “сокращение должности государственной службы вследствие изменения штатного расписания”.
Приказ подписал исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов.
Как известно, 8 июля руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий сообщил, что на него оказывалось давление с целью открытия уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко. Он уточнил, что давление началось после прихода нового руководства Бюро – “харьковской группы” (подразумевается, в частности, генпрокурор Ирина Венедиктова, которая ранее возглавляла ГБР, и Александр Соколов).
“Однозначно уже месяца три давление осуществляется… Дошло до того, что ориентировочно в марте, апреле они в связи с тем, что я настаивал, что нужно принимать решения о закрытии уголовных производств, где мы не усматриваем состава преступления, у меня начали забирать эти производства. То есть у моих следователей забрали производства, чтобы не они расследовали, а другие”, – подчеркивал Корецкий.
Он также отмечал, что у генерального прокурора Венедиктовой и сейчас есть стопроцентное влияние на “харьковскую команду” ГБР – Александра Бабикова и Александра Соколова.
Корецкий предполагал, что после таких заявлений его могут уволить.
- Олег Корецкий в интервью СМИ сообщал, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью ареста телеканала “Прямой”.
- 9 июля Олег Корецкий выступил на пресс-конференции и перечислил уголовные производства, фигурантом которых является пятый президент Петр Порошенко и которые являются бесперспективными. По словам следователя, 80% производств против Порошенко нужно закрыть, в том числе о Томосе и подписании Минских договоренностей.
- Олег Корецкий отмечал, что уголовное производство, открытое против Петра Порошенко по факту прохождения украинских военных кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года, не будет иметь перспектив в суде.