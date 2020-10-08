Дело Шеремета: суд назначил нового присяжного

Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания.
Ранее Шевченковский районный суд Киева решил устранить Михайленко – мужа Анны Чупиной, которую автоматическая система также выбирала для рассмотрения дела.
Чупина взяла самоотвод, сославшись на то, что закон запрещает работать вместе с родственниками. Михайленко самоотвод не взял. Поэтому защита еще в начале хотела устранить присяжного, но суд отказал.
Сообщается, что после этого защита снова хотела устранить Михайленко, ссылаясь на то, что закон обязывает присяжного правдиво отвечать на вопросы сторон, а человек вероятно соврала, когда сказала, что не живет вместе с Чупиной. Тогда суд тоже отказался отстранить Михайленко.
Затем прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно ли Михайленко и Чупина проживают вместе. После того, как информация подтвердилась, устранить присяжного попросил уже прокурор, и суд эту просьбу удовлетворил.
После устранения присяжного Юрия Михайленко от рассмотрения дела по убийству журналиста Павла Шеремета, суд автоматически определил нового присяжного.
“Согласно протоколу автоматического определения присяжных определены основные присяжных в составе Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Натальи Глобы”, – сообщила председательствующая судья.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
- В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
- 18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
- 25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.