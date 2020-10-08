Дело Шеремета: суд назначил нового присяжного

Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания.

Ранее Шевченковский районный суд Киева решил устранить Михайленко – мужа Анны Чупиной, которую автоматическая система также выбирала для рассмотрения дела.

Чупина взяла самоотвод, сославшись на то, что закон запрещает работать вместе с родственниками. Михайленко самоотвод не взял. Поэтому защита еще в начале хотела устранить присяжного, но суд отказал.

Сообщается, что после этого защита снова хотела устранить Михайленко, ссылаясь на то, что закон обязывает присяжного правдиво отвечать на вопросы сторон, а человек вероятно соврала, когда сказала, что не живет вместе с Чупиной. Тогда суд тоже отказался отстранить Михайленко.

Затем прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно ли Михайленко и Чупина проживают вместе. После того, как информация подтвердилась, устранить присяжного попросил уже прокурор, и суд эту просьбу удовлетворил.

После устранения присяжного Юрия Михайленко от рассмотрения дела по убийству журналиста Павла Шеремета, суд автоматически определил нового присяжного.

“Согласно протоколу автоматического определения присяжных определены основные присяжных в составе Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Натальи Глобы”, – сообщила председательствующая судья.