Covid-19 Украина

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Дело Шеремета: суд назначил нового присяжного

Шевченковский районный суд Киева избрал Юрия Федоренко новым присяжным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Четверг, 8 октября 2020, 18:29

Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания.

Ранее Шевченковский районный суд Киева решил устранить Михайленко – мужа Анны Чупиной, которую автоматическая система также выбирала для рассмотрения дела.

Чупина взяла самоотвод, сославшись на то, что закон запрещает работать вместе с родственниками. Михайленко самоотвод не взял. Поэтому защита еще в начале хотела устранить присяжного, но суд отказал.

Сообщается, что после этого защита снова хотела устранить Михайленко, ссылаясь на то, что закон обязывает присяжного правдиво отвечать на вопросы сторон, а человек вероятно соврала, когда сказала, что не живет вместе с Чупиной. Тогда суд тоже отказался отстранить Михайленко.

Затем прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно ли Михайленко и Чупина проживают вместе. После того, как информация подтвердилась, устранить присяжного попросил уже прокурор, и суд эту просьбу удовлетворил.

После устранения присяжного Юрия Михайленко от рассмотрения дела по убийству журналиста Павла Шеремета, суд автоматически определил нового присяжного.

“Согласно протоколу автоматического определения присяжных определены основные присяжных в составе Юрия Федоренко, Григория Фирсова, Натальи Глобы”, – сообщила председательствующая судья.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.

Теги: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, справа Шеремета, суд, Юлія Кузьменко, Яна Дугарь

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