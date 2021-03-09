Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, ссылаясь на данные Государственного экспертного центра МОЗ.
Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca). Уже вакцинированы 19 118 человек.
“По состоянию на сегодняшний день на почти 20 тысяч прививок в Украине зафиксировано всего лишь 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Это еще один фейк, который раздается в нашем информационном пространстве, что якобы от этой вакцины есть различные побочные эффекты, даже тяжелые”, – отметил Степанов.
Он также рассказал, о каких “побочных эффектах” идет речь.
“Мы фиксируем любые сообщения: начиная от покраснения кожи и заканчивая, например, повышением температуры. Потому что никаких тяжелых последствий от вакцинации при почти 20 тысячах прививок в Украине не зафиксировано”, – подчеркнул Степанов.
По его словам, был только один случай, “когда, чтобы как говорится перестраховаться, человек, который вакцинировался, нуждалась в уходе медицинских работников”.
“У него несколько дней была повышенная температура. Это было в течение двух суток. Впоследствии температура зашла в обычные рамки, и человек вернулся к своей обычной жизни”, – заявил министр.
(На видео – с 13:45)
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.