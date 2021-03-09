С начала вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине было зафиксировано 185 сообщений "о побочных эффектах", однако ни в одном случае речь не шла о тяжелых последствиях.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, ссылаясь на данные Государственного экспертного центра МОЗ.

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca). Уже вакцинированы 19 118 человек.

“По состоянию на сегодняшний день на почти 20 тысяч прививок в Украине зафиксировано всего лишь 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Это еще один фейк, который раздается в нашем информационном пространстве, что якобы от этой вакцины есть различные побочные эффекты, даже тяжелые”, – отметил Степанов.

Он также рассказал, о каких “побочных эффектах” идет речь.

“Мы фиксируем любые сообщения: начиная от покраснения кожи и заканчивая, например, повышением температуры. Потому что никаких тяжелых последствий от вакцинации при почти 20 тысячах прививок в Украине не зафиксировано”, – подчеркнул Степанов.

По его словам, был только один случай, “когда, чтобы как говорится перестраховаться, человек, который вакцинировался, нуждалась в уходе медицинских работников”.

“У него несколько дней была повышенная температура. Это было в течение двух суток. Впоследствии температура зашла в обычные рамки, и человек вернулся к своей обычной жизни”, – заявил министр.

(На видео – с 13:45)