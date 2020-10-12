Решение принял следователь судья Сергей Вовк. Копия есть в распоряжении издания “Слово и дело”.

Адвокат Павла Вовка подал в Печерский суд жалобу на бездействие заместителя генерального прокурора Андрея Любовича. Он считает, что подозрение главе ОАСК были вручены ненадлежащим образом, поэтому попросил обязать Любовича исключить из Единого реестра досудебных расследований информацию об этом.

Судья Сергей Вовк изучил жалобу, удовлетворил ее и обязал компетентное лицо ОГПУ исключить информацию о вручении подозрения Павлу Вовку. Он установил, что руководителю суда ненадлежащим вручили подозрение, когда тот находился в отпуске. Также детективы якобы отправили подозрение Вовку не по адресу.

По мнению судьи, НАБУ не приняло все меры для вручения подозрения, предусмотренных УПК Украины. Также судья отверг утверждение прокурора ОГПУ, что указанная жалоба рассматривается с нарушением правил подсудности.

Адвокат Павла Вовка пытался обжаловать это решение в свою пользу в Киевском апелляционном суде. Суд, тем не менее, закрыл производство по жалобе, поскольку апелляцию подали на решение, которое не подлежит обжалованию.

Напомним, в июле Национальное антикоррупционное бюро вызвало Павла Вовка на допрос. Уже в августе он и еще 6 судей был объявлен в розыск. Вовк уверял, что готов явиться на допрос.

По состоянию на сейчас Вовк все еще исполняет обязанности главы суда — Высший совет правосудия отказался отстранить его от должности.