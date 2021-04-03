Об этом сообщает ВВС.
Глава управления канала (SCA) Усама Раби сообщил, что все суда уже вышли в открытое море, а владелец Ever Given заявил о готовности выплатить компенсацию. Кроме этого, по каналу уже прошли 24 судна, которые прибыли после разблокировки судоходной артерии. То есть за день через канал прошло 85 судов.
Эти суда перевозили груз около 4,2 миллиона тонн.
До разблокировки у входа в Суэцкий канал ожидали 422 морских суда.
Официальные лица Египта начали расследование инцидента и планируют обнародовать свои выводы в начале следующей недели. Они могут иметь серьезные юридические последствия, поскольку различные стороны стремятся возместить затраты на ремонт корабля и канала, а также на спасательную операцию.
Через Суэцкий канал проходит около 12% мировой торговли. Протяжность канала – 193 км. Он соединяет Средиземное море с Красным морем и обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем – властям Египта придется вложить деньги в модернизацию технической инфраструктуры водного пути. Также они собираются потребовать не менее 1 миллиарда долларов компенсации за убытки, понесенные в результате блокировки.
Раби сказал, что судно Ever Given не покинет место, где сейчас находится, пока владелец не выплатит компенсацию.
Технические менеджеры судна, Bernhard Schulte Shipmanagement, заявили, что судно отклонилось от курса из-за сильного ветра. Они исключили любую механическую неисправность или отказ двигателя, как причину блокировки.
- 23 марта большой контейнеровоз “Ever Given” под флагом Панамы сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале в Египте. Из-за попыток вытеснить контейнеровоз движение в Суэцком канале было приостановлено.
- Впоследствии стало известно, что необходимо убрать до 20 тысяч кубических метров песка, чтобы освободить “Ever Given”.
- В воскресенье в Суэцкий канал отправились два дополнительных буксира, чтобы помочь освободить контейнеровоз. 29 марта “Ever Given” частично сняли с мели в Суэцком канале. Тогда администрация Суэцкого канала (SCA) заявила, что аварийная ситуация с контейнеровозом “Ever Given” приводит к $14-15 млн убытков ежедневно.
- 30 марта движение по Суэцкому каналу было восстановлено.
- Глава Управления Суэцким каналом Усама Раби заявил, что ущерб от почти недельного блокирования канала может превысить один миллиард долларов.