В субботу, 3 апреля, через ранее заблокированный Суэцкий канал прошла последняя группа из 61 судна. Проход был заблокирован из-за застрявшего контейнеровоза Ever Given.

Об этом сообщает ВВС.

Глава управления канала (SCA) Усама Раби сообщил, что все суда уже вышли в открытое море, а владелец Ever Given заявил о готовности выплатить компенсацию. Кроме этого, по каналу уже прошли 24 судна, которые прибыли после разблокировки судоходной артерии. То есть за день через канал прошло 85 судов.

Эти суда перевозили груз около 4,2 миллиона тонн.

До разблокировки у входа в Суэцкий канал ожидали 422 морских суда.

Официальные лица Египта начали расследование инцидента и планируют обнародовать свои выводы в начале следующей недели. Они могут иметь серьезные юридические последствия, поскольку различные стороны стремятся возместить затраты на ремонт корабля и канала, а также на спасательную операцию.

Через Суэцкий канал проходит около 12% мировой торговли. Протяжность канала – 193 км. Он соединяет Средиземное море с Красным морем и обеспечивает кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем – властям Египта придется вложить деньги в модернизацию технической инфраструктуры водного пути. Также они собираются потребовать не менее 1 миллиарда долларов компенсации за убытки, понесенные в результате блокировки.

Раби сказал, что судно Ever Given не покинет место, где сейчас находится, пока владелец не выплатит компенсацию.

Технические менеджеры судна, Bernhard Schulte Shipmanagement, заявили, что судно отклонилось от курса из-за сильного ветра. Они исключили любую механическую неисправность или отказ двигателя, как причину блокировки.