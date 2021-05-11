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Суецький канал вирішили поглибити й розширити після інциденту з Ever Given

Адміністрація Суецького каналу вивчила усі обставини інциденту з контейнеровозом Ever Given, який застряг на шість днів, та ухвалила рішення щодо розширення та поглиблення аварійної ділянки.

Вторник, 11 мая 2021, 19:51

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Голова правління Суецького каналу Усама Рабі заявив, що заплановано збільшити 30-кілометрову ділянку між містом Суец і районом Гірких озер. Її розширять на 40 метрів та поглиблять на 2 метри.

Заплановано також добудувати другу смугу каналу, яку відкрили у 2015 році. У разі успішного виконання робіт судна зможуть рухатися в обидві сторони. Смугу хочуть продовжити з 72 до 82 кілометрів.

Рабі зазначив, що вдосконаленням каналу планували зайнятися ще до аварії з контейнеровозом, але інцидент з Ever Given змусив їх прискоритися. Роботи планують завершити за 2 роки.

Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться інвестувати  в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.

Теги: Суецький канал, судно

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