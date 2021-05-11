Суецький канал вирішили поглибити й розширити після інциденту з Ever Given

Адміністрація Суецького каналу вивчила усі обставини інциденту з контейнеровозом Ever Given, який застряг на шість днів, та ухвалила рішення щодо розширення та поглиблення аварійної ділянки.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Голова правління Суецького каналу Усама Рабі заявив, що заплановано збільшити 30-кілометрову ділянку між містом Суец і районом Гірких озер. Її розширять на 40 метрів та поглиблять на 2 метри.

Заплановано також добудувати другу смугу каналу, яку відкрили у 2015 році. У разі успішного виконання робіт судна зможуть рухатися в обидві сторони. Смугу хочуть продовжити з 72 до 82 кілометрів.

Рабі зазначив, що вдосконаленням каналу планували зайнятися ще до аварії з контейнеровозом, але інцидент з Ever Given змусив їх прискоритися. Роботи планують завершити за 2 роки.

Довідка. Через Суецький канал проходить близько 12% світової торгівлі. Протяжність каналу – 193 км. Він з’єднує Середземне море з Червоним морем і забезпечує найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Щоб уникнути подібних інцидентів в майбутньому – владі Єгипту доведеться інвестувати в модернізацію технічної інфраструктури водного шляху.