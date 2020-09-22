Президент США Дональд Трамп в своем выступлении перед Генассамблеей Организации Объединенных Наций раскритиковал власти Китая за политику в отношении коронавируса и загрязнения планеты.

Трансляция 75-й ежегодной сессии Генассамблеи ведется на YouTube-канале ООН.

Сегодня, 22 сентября, в штаб-квартире ООН на Манхэттене проходит заседание Генассамблеи, приуроченное к 75-й годовщине создания организации. Мероприятие проходит частично в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Представители 193 стран-участниц ООН, которые находятся в зале, размещены на значительной дистанции друг от друга в защитных масках.

Одним из первых на заседании выступал президент США Дональд Трамп. Его речь, вероятно, записанную заранее, транслировали для присутствующих на большом экране.

Американский лидер начал свое выступление с рассказа о том, что сейчас, спустя семьдесят пять лет после окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций, мир снова вовлечен в “великую глобальную борьбу” — борьбу с вирусом COVID-19. Трамп называет его “китайским вирусом, унесшим бесчисленное количество жизней в 188 странах”.

В этом ключе Трамп проинформировал присутствующих об усилиях, которые США предпринимают для борьбы с заболеванием, в том числе — о разработке вакцины.

“Благодаря нашим усилиям три вакцины находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Мы распространим вакцину, победим вирус, положим конец пандемии и вступим в новую эру беспрецедентного процветания, сотрудничества и мира”, — уверен он.

По мнению президента США, мировое сообщество (и ООН в частности) должно “привлечь к ответственности нацию, распространившую эту чуму на мир: Китай”. Также он в очередной раз раскритиковал ВОЗ за некорректную реакцию на эпидемию.

“В первые дни распространения вируса Китай запретил поездки внутри страны, разрешив при этом вылетать из Китая и заражать мир. […] Китайское правительство и Всемирная организация здравоохранения, которая практически контролируется Китаем, ложно заявили, что нет никаких доказательств передачи вируса от человека к человеку. Позже они ложно заявили, что люди без симптомов болезни не распространяют болезнь. Организация Объединенных Наций должна привлечь Китай к ответственности за их действия”, — считает Трамп.

На этом атаки Трампа на правительство Китая не закончились. Президент заявил, что страна загрязняет планету и не предпринимает шагов для улучшения экологической ситуации в мире.

“Каждый год Китай сбрасывает миллионы и миллионы тонн пластика и мусора в океаны, истощает воды других стран, уничтожает обширные участки коралловых рифов и выбрасывает в атмосферу больше токсичной ртути, чем любая страна в мире”, — заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что Америка, в отличие от Китая, идет по пути улучшения экологической ситуации и уменьшения выбросов, и раскритиковал тех, кто обвиняет только США в загрязнении планеты.

Помимо этого, Трамп призвал ООН сосредоточить внимание на “реальных проблемах” — терроризме, угнетении женщин, принудительном труде, торговле наркотиками, торговле людьми и сексуальном рабстве, религиозном преследовании и других.

Напомним, первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. Ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.

Всемирная организация здравоохранения заявляла, что коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение и не подвергался манипуляциям или созданию в лабораторных условиях.

Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировали в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.

Весной стало известно, что разведывательные службы США намерены проверить версию о возможном распространении коронавируса COVID-19 из лаборатории в китайском Ухане. В мае президент США Дональд Трамп заявлял, что видел доказательства, согласно которым коронавирус COVID-19 разработали в лаборатории Китая.