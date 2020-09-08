Об этом в штабе Тихановскои сообщили агентству “Интерфакс-Беларусь”.

Во вторник, 8 сентября, исчезла еще одна соратница оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

“Пропала Коновалова Антонина, доверенное лицо Светланы Тихановской. Место нахождения пока неизвестно”, — сказали в штабе.

Напомним, 7 сентября члена координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову в центре Минска похитили неизвестные.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что члены Координационного совета по трансферу власти в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов в ночь на 7 сентября выехали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины.

Член Координационного совета Беларуси Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала. Достоверной информации о его местонахождении до сих пор нет.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.