У Порошенко ответили Зеленскому на посадки: не готовь камеру другому, сам в нее сядешь

Об этом заявила пресс-служба “Евросолидарности” в ответе на запрос LIGA.net.

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью “Фокусу”, что все “якобы ждут, когда “посадят” пятого президента Петра Порошенко, не сославшись на любые социологические исследования.

Зеленский считает, что за генпрокурора Ирине Венедиктовой стали “ловить больше бандитов”, в частности “закрыли скрутчик НДС” со схемами на 20 млрд грн. Он также отметил, что выписаны три подозрения по делу о катастрофе Ан-26 под Чугуевом.

“Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко”, – сказал президент.

В “Евросолидарности” напомнили, что Зеленский стал разочарованием года по результатам различных соцопросов. В политсиле заявили, что “общество ждет не мести оппоненту, а конца эпохи бедности”.

“Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии о Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования”, – говорится в комментарии.

В комментарии также отмечается, что при Зеленскому произошли скандалы с заместителем главы его Офиса Олеге Татаровым и программе “Большая стройка”, есть и коррупционное дело против экс-нардепа “Слуги народа” Александра Юрченко.

“Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь. Но поскольку сегодня день праздничный, то лучше помолиться за Владимира Александровича. Пусть Господь даст ему сил перестать быть актером и наконец стать президентом”, – заявили в политсиле.