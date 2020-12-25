Covid-19 Украина

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У Порошенко ответили Зеленскому на посадки: не готовь камеру другому, сам в нее сядешь

Заявление Президента Владимира Зеленского, что якобы "все ждут посадки" его предшественника Петра Порошенко является политическим давлением.

Пятница, 25 декабря 2020, 21:24

Об этом заявила пресс-служба “Евросолидарности” в ответе на запрос LIGA.net.

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью “Фокусу”, что все “якобы ждут, когда “посадят” пятого президента Петра Порошенко, не сославшись на любые социологические исследования.

Зеленский считает, что за генпрокурора Ирине Венедиктовой стали “ловить больше бандитов”, в частности “закрыли скрутчик НДС” со схемами на 20 млрд грн. Он также отметил, что выписаны три подозрения по делу о катастрофе Ан-26 под Чугуевом.

“Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко”, – сказал президент.

В “Евросолидарности” напомнили, что Зеленский стал разочарованием года по результатам различных соцопросов. В политсиле заявили, что “общество ждет не мести оппоненту, а конца эпохи бедности”.

“Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии о Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования”, – говорится в комментарии.

В комментарии также отмечается, что при Зеленскому произошли скандалы с заместителем главы его Офиса Олеге Татаровым и программе “Большая стройка”, есть и коррупционное дело против экс-нардепа “Слуги народа” Александра Юрченко.

“Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь. Но поскольку сегодня день праздничный, то лучше помолиться за Владимира Александровича. Пусть Господь даст ему сил перестать быть актером и наконец стать президентом”, – заявили в политсиле.

Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара. Ранее Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде более 40 картин.

26 июня, спустя месяц после инцидента, выставка открылась снова.

Стоит отметить, что на выставке были выставлены пустые рамки, в которых изначально находились оригиналы таможенных документов на картины. Эти документы сотрудники ГБР изъяли во время обысков.

  • Ранее Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.
  • 10 июня пятый Президент Украины Петр Порошенко пришел в Госбюро расследований (ГБР) на допрос. Под стенами ведомства он выступил с заявлением и показал ироничные репродукции картин с Владимиром Зеленским.
  • 26 июня на выставку картин из семейной коллекции Петра Порошенко в музее Гончара снова пришли сотрудники Государственного бюро расследований.
Теги: Владимир Зеленский, Європейська солідарність, Європейська солідарність, Петр Порошенко

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