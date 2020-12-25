У Порошенко ответили Зеленскому на посадки: не готовь камеру другому, сам в нее сядешь

Об этом заявила пресс-служба “Евросолидарности” в ответе на запрос LIGA.net.
Президент Владимир Зеленский заявил в интервью “Фокусу”, что все “якобы ждут, когда “посадят” пятого президента Петра Порошенко, не сославшись на любые социологические исследования.
Зеленский считает, что за генпрокурора Ирине Венедиктовой стали “ловить больше бандитов”, в частности “закрыли скрутчик НДС” со схемами на 20 млрд грн. Он также отметил, что выписаны три подозрения по делу о катастрофе Ан-26 под Чугуевом.
“Считаю, что это большое дело, но для большинства это не громко, поскольку все ждут, когда посадят Порошенко”, – сказал президент.
В “Евросолидарности” напомнили, что Зеленский стал разочарованием года по результатам различных соцопросов. В политсиле заявили, что “общество ждет не мести оппоненту, а конца эпохи бедности”.
“Интервью Зеленского и его навязчивые фантазии о Порошенко свидетельствуют о том, что именно он и является непосредственным заказчиком политического преследования”, – говорится в комментарии.
В комментарии также отмечается, что при Зеленскому произошли скандалы с заместителем главы его Офиса Олеге Татаровым и программе “Большая стройка”, есть и коррупционное дело против экс-нардепа “Слуги народа” Александра Юрченко.
“Перефразируя известную мудрость, можно было бы сказать: не готовь камеру другому, потому что сам в нее сядешь. Но поскольку сегодня день праздничный, то лучше помолиться за Владимира Александровича. Пусть Господь даст ему сил перестать быть актером и наконец стать президентом”, – заявили в политсиле.
Как сообщалось ранее, 26 мая в музее Ивана Гончара в Киеве пятый президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара. Ранее Порошенко вызывали в Госбюро расследований свидетелем по делу о контрабанде более 40 картин.
26 июня, спустя месяц после инцидента, выставка открылась снова.
Стоит отметить, что на выставке были выставлены пустые рамки, в которых изначально находились оригиналы таможенных документов на картины. Эти документы сотрудники ГБР изъяли во время обысков.
- Ранее Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.
- 10 июня пятый Президент Украины Петр Порошенко пришел в Госбюро расследований (ГБР) на допрос. Под стенами ведомства он выступил с заявлением и показал ироничные репродукции картин с Владимиром Зеленским.
- 26 июня на выставку картин из семейной коллекции Петра Порошенко в музее Гончара снова пришли сотрудники Государственного бюро расследований.