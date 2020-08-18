Правительство Эстонии не признает результаты президентских выборов в Беларуси и поддерживает стремление белорусского народа к переменам.

Об этом говорится в официальном заявлении эстонского правительства.

“Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Эстония считает, что Александр Лукашенко лишился своего мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов”, – говорится в документе.

Отмечается, что правительство Эстонии поддерживает волю белорусского народа к переменам в стране и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов.

Эстония также поддерживает введение адресных санкций против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов. При этом в правительстве страны считают, что санкции не должны наносить ущерб рядовым гражданам Беларуси.

“Европейский Союз должен обсудить и сосредоточить внимание на ситуации в Беларуси в международных организациях, включая Совет Безопасности ООН, Совет ООН по правам человека, Совет Европы и ОБСЕ. Правительство считает, что акцент должен быть сделан на предотвращение возможной эскалации насилия и поиска мирного политического решения, которое приведет к новым выборам”, – подчеркивается в заявлении.

Напомним, сейм Литвы во вторник, 18 августа, на внеочередной сессии принял резолюцию, согласно которой президентские выборы в Беларуси не признаются легитимными, и призвал ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.