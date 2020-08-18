Об этом говорится в официальном заявлении эстонского правительства.
“Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Эстония считает, что Александр Лукашенко лишился своего мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов”, – говорится в документе.
Отмечается, что правительство Эстонии поддерживает волю белорусского народа к переменам в стране и считает важным проведение новых, свободных и демократических выборов.
Эстония также поддерживает введение адресных санкций против лиц, ответственных за насилие и фальсификацию выборов. При этом в правительстве страны считают, что санкции не должны наносить ущерб рядовым гражданам Беларуси.
“Европейский Союз должен обсудить и сосредоточить внимание на ситуации в Беларуси в международных организациях, включая Совет Безопасности ООН, Совет ООН по правам человека, Совет Европы и ОБСЕ. Правительство считает, что акцент должен быть сделан на предотвращение возможной эскалации насилия и поиска мирного политического решения, которое приведет к новым выборам”, – подчеркивается в заявлении.
Напомним, сейм Литвы во вторник, 18 августа, на внеочередной сессии принял резолюцию, согласно которой президентские выборы в Беларуси не признаются легитимными, и призвал ввести санкции в отношении должностных лиц этой страны.
- Власти Ирландии и Канады также заявили, что не признают официальные итоги президентских выборов в Беларуси, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.
- Ранее депутаты Европейского парламента сообщили, что не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.
- 15 августа Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в международном посредничестве для урегулирования ситуации в стране. Он также сообщил о своей договоренности с российским лидером Владимиром Путиным — РФ при первом запросе окажет всестороннюю помощь “по обеспечению безопасности Беларуси”.
- 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1 % голосов, а Тихановская – 10,1 %.
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу, 14 августа, согласились подготовить санкции против Беларуси в связи с последними событиями в этой стране. В ЕС отметили, что не принимают результаты президентских выборов в Беларуси.