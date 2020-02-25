В Канаде граждане собрали 2,5 миллиона американских долларов для семей соотечественников, которые погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ около Тегерана (Иран).

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

“Спасибо за щедрость! Собрано 3,29 млн (канадских долларов – ред.) для родственников погибших рейса PS752 благодаря инициативе CanadaStrong”, – написал министр.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.