В Минске из-за задержания коллег митинговали журналисты: фото, видео

Об этом сообщает издание TUT.by, сотрудников которого также задержали.
В четверг, 3 сентября, в Минске состоялась акция протеста работников СМИ. Около 30 журналистов с плакатами и портретами задержанных коллег прошлись по улицам Минска.
Журналисты устроили акцию напротив здания МВД. Они требовали, чтобы министр Юрий Караев принял их и ответил на вопросы о задержанных коллегах.
Министр не вышел к журналистам. Им предложили записаться на встречу и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.
К собравшимся на акции с просьбой разойтись выходили милиционеры.
Во время освещения акции был задержан фотокорреспондент TUT.by Дмитрий Брушко. Его доставили в райотдел, после чего протестующие направились туда.
Впоследствии его подпустили. Вот что рассказал о своем задержании Дмитрий Брушко: “В той толпе, где я был, кого-то задел. Я не знал, что это сотрудник милиции. Он вел себя странно, снимал все на телефон. Было тесно. Толкнул его случайно, чтобы не толкнуть беременную девушку-сотрудницу. Меня забрали в машину. Адекватно относились. Составили протокол за мелкое хулиганство”.
В это время в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске находятся журналисты: Надежда Калинина, Алексей Судников, Святослав Зоркий, Никита Недоверков, Мария Елешевич, Андрей Шавлюго.
Они были задержаны во время освещения несанкционированной акции. Все журналисты имели соответствующие отметки и жилеты с надписями “Пресса”. Однако их обвиняют в участии в акции.
Журналистов не впервые задерживают во время протестов в городах Беларуси. В частности, 27 августа правоохранители задержали почти 20 представителей СМИ во время акции протеста на площади Свободы в Минске. В большинстве случаев журналистов задерживают заля дополнительной проверки документов, после чего отпускают.
Что происходит в Беларуси?
В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.
Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.
- В субботу, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на улицы города на марш солидарности.
- 30 августа в Минске и других городах Беларуси возобновились уличные акции протеста. Были задержания.
- Вечером протестующие пришли во Дворец Независимости, который является резиденцией президента Александра Лукашенко. Дорогу к резиденции перекрыли силовики.
- 1 сентября в Минске студенты вышли на протесты у своих университетов на улицы города с требованием об освобождении политзаключенных и проведения честных выборов. Их начали задерживать правоохранители.