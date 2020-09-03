В Минске из-за задержания коллег митинговали журналисты: фото, видео

Под зданием Министерства внутренних дел в Минске протестовали работники СМИ. Они требовали объяснений по поводу задержания их коллег.

Об этом сообщает издание TUT.by, сотрудников которого также задержали.

В четверг, 3 сентября, в Минске состоялась акция протеста работников СМИ. Около 30 журналистов с плакатами и портретами задержанных коллег прошлись по улицам Минска.

Журналисты устроили акцию напротив здания МВД. Они требовали, чтобы министр Юрий Караев принял их и ответил на вопросы о задержанных коллегах.

Министр не вышел к журналистам. Им предложили записаться на встречу и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

К собравшимся на акции с просьбой разойтись выходили милиционеры.

Во время освещения акции был задержан фотокорреспондент TUT.by Дмитрий Брушко. Его доставили в райотдел, после чего протестующие направились туда.

Впоследствии его подпустили. Вот что рассказал о своем задержании Дмитрий Брушко: “В той толпе, где я был, кого-то задел. Я не знал, что это сотрудник милиции. Он вел себя странно, снимал все на телефон. Было тесно. Толкнул его случайно, чтобы не толкнуть беременную девушку-сотрудницу. Меня забрали в машину. Адекватно относились. Составили протокол за мелкое хулиганство”.

В это время в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске находятся журналисты: Надежда Калинина, Алексей Судников, Святослав Зоркий, Никита Недоверков, Мария Елешевич, Андрей Шавлюго.

Они были задержаны во время освещения несанкционированной акции. Все журналисты имели соответствующие отметки и жилеты с надписями “Пресса”. Однако их обвиняют в участии в акции.

Журналистов не впервые задерживают во время протестов в городах Беларуси. В частности, 27 августа правоохранители задержали почти 20 представителей СМИ во время акции протеста на площади Свободы в Минске. В большинстве случаев журналистов задерживают заля дополнительной проверки документов, после чего отпускают.