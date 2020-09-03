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В Минске из-за задержания коллег митинговали журналисты: фото, видео

Под зданием Министерства внутренних дел в Минске протестовали работники СМИ. Они требовали объяснений по поводу задержания их коллег.

Четверг, 3 сентября 2020, 21:48

Об этом сообщает издание TUT.by, сотрудников которого также задержали.

В четверг, 3 сентября, в Минске состоялась акция протеста работников СМИ. Около 30 журналистов с плакатами и портретами задержанных коллег прошлись по улицам Минска.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Журналисты устроили акцию напротив здания МВД. Они требовали, чтобы министр Юрий Караев принял их и ответил на вопросы о задержанных коллегах.

Фото: TUT.by

Министр не вышел к журналистам. Им предложили записаться на встречу и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

К собравшимся на акции с просьбой разойтись выходили милиционеры.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Во время освещения акции был задержан фотокорреспондент TUT.by Дмитрий Брушко. Его доставили в райотдел, после чего протестующие направились туда.

Впоследствии его подпустили. Вот что рассказал о своем задержании Дмитрий Брушко: “В той толпе, где я был, кого-то задел. Я не знал, что это сотрудник милиции. Он вел себя странно, снимал все на телефон. Было тесно. Толкнул его случайно, чтобы не толкнуть беременную девушку-сотрудницу. Меня забрали в машину. Адекватно относились. Составили протокол за мелкое хулиганство”.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

В это время в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске находятся журналисты: Надежда Калинина, Алексей Судников, Святослав Зоркий, Никита Недоверков, Мария Елешевич, Андрей Шавлюго.

Они были задержаны во время освещения несанкционированной акции. Все журналисты имели соответствующие отметки и жилеты с надписями “Пресса”. Однако их обвиняют в участии в акции.

Фото: TUT.by

Журналистов не впервые задерживают во время протестов в городах Беларуси. В частности, 27 августа правоохранители задержали почти 20 представителей СМИ во время акции протеста на площади Свободы в Минске. В большинстве случаев журналистов задерживают заля дополнительной проверки документов, после чего отпускают.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий ШутовВ него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

Теги: журналист, Минск, протести в Білорусі

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