Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков информировал, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.
В настоящее время, как сообщил замминистра Геращенко, основной версией правоохранителей является взрыв газа, к которому могли привести непрофессиональные действия сотрудников “Киевгоргаза”.
“Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией — это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании “Киевгоргаз”. Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, огромным проблемам в жизни жителей этого дома, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на такие специальные трубочки, и были сообщения жильцов и свидетелей, что был запах газа”, — сказал Геращенко.
По его словам, если будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали действия сотрудников “Киевгоргаза”, то может быть подан судебный иск для получения жителями дома компенсаций. В настоящее же время ни одному человеку подозрений предъявлено не было.
Видео с 2:28:00
Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.
Часть пострадавших жителей многоэтажки на Позняках отселили в школу-интернат.
- 25 июня Президент Украины Владимир Зеленский передал первые 12 сертификатов на квартиры жителям пострадавшего из-за взрыва дома. Всего будет закуплено 40 квартир. По словам Главы государства, закупки производятся не за счет средств государственного бюджета.
- Киевские власти готовы выделить 30 млн гривен жителям дома по ул. Крушельницкой, где накануне произошел взрыв. Деньги пойдут на решение квартирного вопроса жителей.
- Эти средства должны пойти на выполнение в выделенных квартирах ремонта.