Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, какой является основная версия следствия касательно причин взрыва дома на Позняках в Киеве.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков информировал, что следствие рассматривает две версии взрыва в многоэтажке – взрыв газа и взрывное устройство.

В настоящее время, как сообщил замминистра Геращенко, основной версией правоохранителей является взрыв газа, к которому могли привести непрофессиональные действия сотрудников “Киевгоргаза”.

“Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией — это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании “Киевгоргаз”. Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, огромным проблемам в жизни жителей этого дома, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на такие специальные трубочки, и были сообщения жильцов и свидетелей, что был запах газа”, — сказал Геращенко.

По его словам, если будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали действия сотрудников “Киевгоргаза”, то может быть подан судебный иск для получения жителями дома компенсаций. В настоящее же время ни одному человеку подозрений предъявлено не было.

Видео с 2:28:00

Напомним, 21 июня в 10:00 в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждены перекрытия нескольких этажей. Вскоре стало известно о гибели одной женщины. Позже количество жертв возросло до трех. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.

Часть пострадавших жителей многоэтажки на Позняках отселили в школу-интернат.