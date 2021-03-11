Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист, главред издания “Цензор.Нет” Юрий Бутусов.

Так, в Украину прибыл журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он провел съемки в Киеве для своего фильма о срыве спецоперации по “вагнеровцам” (“Вагнергейте”).

По данным Бутусова, интервью для Грозева дали “два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны, которые принимали участие в спецоперации по захвату “вагнеровцев”, экс-президент Петр Порошенко (санкционировал начало спецоперации), агент НАБУ Евгений Шевченко (одним из первых написал о провале спецоперации), народный депутат Михаил Забродский”, который пригласил на заседание комитета Верховной Рады по обороне командира спецназа ГУР МО, рассказавшего нардепам о ходе операции и ее провале.

Дал интервью для Bellingcat и сам Бутусов.

По его словам, Андрей Ермак также предлагал Грозеву встретиться. Однако глава ОПУ от встречи с журналистом Bellingcat внезапно отказался, хотя ранее сам предлагал провести интервью, чтобы донести позицию Банковой по поводу этого дела.

“Как сообщил мне Грозев, ему звонил глава Офиса президента Андрей Ермак и сам предложил Грозеву встречу в Киеве, а также попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в данном деле. По данным источников “Цензор.Нет” в ОП, Ермак хотел в качестве спикеров представить кого-либо из других участников печально известного совещания в кабинете президента. После прилета Грозева ОП (Офис президента, – ред.) предоставил ему государственную охрану, его сопровождала машина с охраной. Однако Ермак без объяснений отменил встречу с Грозевым и отменил интервью с какими-либо спикерами”, – рассказал Бутусов.

Журналист уточнил, что, согласно данным “Цензор.Нет”, Офис президента продолжает попытки повлиять на содержание фильма-расследования по “вагнеровцам” “путем обращений к британскому правительству”.

“Трудно понять логику, с какой стати на содержание фильма Грозева должны влиять британцы – видимо, Ермак считает, что журналистика на Западе организована так же, как контакты ОП с украинским олигархами-владельцами телеканалов, и проблемы решаются по звонку”, – написал Бутусов.

Ранее СМИ публиковали информацию, что Офис президента пытается заблокировать выход фильма и просил о помощи представителя службы разведки Великобритании. С этой целью заместитель главы Офиса президента Роман Машовец и глава ГУР Кирилл Буданов якобы встречались с заместителем главы британской разведки МИ-6 Ли Лоуренсом.

Об этом также писал Бутусов, отмечая, что “сам Андрей Ермак звонил Христо Грозеву и пытался уговорить его не выпускать фильм и рассказать, что предательства не было, что все это якобы стечение обстоятельств”.

Что известно о фильме-расследовании

Юрий Бутусов по итогам общения с Христо Грозевым также рассказал детали о самом фильме-расследовании по “вагнеровцам”.

По его словам, будут выпущены две части расследования.

Первая часть “запланирована на конец марта, точная дата не определена, работа продолжается”. Это будет короткая версия расследования.

Вторая часть – большой документальный фильм для стримингового сервиса Netflix, работа над которым “может быть завершена осенью этого года”.

“Главная цель Грозева – показать и разоблачить деятельность российских спецслужб и террористов “Вагнера”. Уникальная и не имеющая аналогов спецоперация ГУР Минобороны и спецслужб США вызвала интерес Bellingcat, поскольку именно наша разведка получила от самих террористов подробную информацию об их деятельности, которая позволяет с помощью анализа баз данных собрать многие доказательства о многих российских террористических операциях… Это будет огромное событие в информационной войне с РФ”, – отметил Бутусов.

По его словам, “провал спецоперации в кабинете президента Зеленского и попытка Офиса Ермака скрыть следы предательства” также будут отражены в фильме.

“Прежде всего фильм Bellingcat будет дискредитировать Офис президента самим фактом выхода. Власти Украины отрицали сам факт проведения операции – а Bellingcat на весь мир покажет, что спецоперация была, и эта спецоперация была провалена… Срыв спецоперации и попытки закрыть рот свидетелям предательства будут показаны в короткой первой части, однако наиболее полно интервью о предательстве будут показаны во второй части фильма. Ожидается, что офицеры ГУР МО впервые расскажут все детали на камеру, расскажут, насколько продуманно совместно с нашими союзниками все было отработано. Высока вероятность, что мы увидим интервью одного из участников знаменитого совещания в кабинете Зеленского и рассказ, кто и как провалил спецоперацию”, – написал журналист.

Что известно о спецоперации по “вагнеровцам”?

В конце июля правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. В правоохранительных органах заявили, что была получена информация о прибытии на территорию страны более 200 боевиков “для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании”, однако задержали только 33 человека.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook и “Украинской правды” сообщили, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ППК “Вагнера”, для чего выманили их в Беларусь.

Сообщалось, что ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора готовили операцию больше года. В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, потому что думали, что показывают “работодателю” уровень “квалификации”. Боевики должны были вылететь из Минска. Им уже даже купили билеты.

Из 33 задержанных 28 оказались боевиками. 9 из них — граждане Украины, 11 — находятся в базе “Миротворца”. В составе группы были те, кто, вероятно, был причастен к сбитию Boeing МН-17, Ил-76 под Луганским аэропортом, АН-26 около Луганска.

24 июля заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента.

Тогда на встрече присутствовали Ермак, Зеленский, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. Уже 29 июля “вагнеровцев” задержали в минском пансионате.

Украинские разведчики заподозрили слив информации Федеральной службе безопасности РФ. После того как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В Службе безопасности Украины категорически отрицали участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “Вагнера” ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опроверг информацию о срыве операции из-за вероятной утечки информации после совещания у президента.