Верховный суд отказал активисту Сергею Стерненко в направлении уголовного производства для рассмотрения в суд в Киеве. Дело будет рассматриваться в Одессе.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Как сообщалось ранее, 13 августа активисту Сергею Стерненку вручили обвинительный акт. Тогда же стало известно, что его дело должны рассматривать в Приморском суде Одессы.

Активист обратился в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов Киева, поскольку сомневается в беспристрастности одесских судей.

“Мы настаивали на том, чтобы слушания проходили в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель “пострадавших” живем в столице. Кроме того, на одесские суды влияет Труханов, который и заказывал нападения на меня”, — отметил активист.

Во вторник, 25 августа, коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда рассматривала это ходатайство и отказала в его удовлетворении.

“Суд пришел к выводу, что направление уголовного производства для рассмотрения в суд, который расположен на территории Киева, не будет способствовать обеспечению оперативности и эффективности уголовного производства и противоречит задачам уголовного производства в части защиты законных интересов участников дела”, — пояснили в Верховном суде.

Обосновывая свое решение судья указали, что по установленным правилам рассмотрение должно происходить в суде, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено правонарушение.

Также было отмечено, что уголовное производство может быть передано в другой суд по месту жительства обвиняемого, большинства потерпевших или свидетелей “только в исключительных случаях”, если иным образом обеспечить выполнение задач этого производства невозможно.

Защитники Стерненко, согласно выводам судей, не предоставили достаточных оснований невозможности обеспечения выполнения задач этого производства в Приморском суде Одессы.

Напомним, 15 июня активисту Сергею Стерненку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. 6 августа суд изменил меру на ночной домашний арест.

Гособвинение настаивает на отмене этого решения и возвращении круглосуточного домашнего ареста. Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу 13 августа, однако заседание было перенесено на 3 сентября.