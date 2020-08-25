Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Как сообщалось ранее, 13 августа активисту Сергею Стерненку вручили обвинительный акт. Тогда же стало известно, что его дело должны рассматривать в Приморском суде Одессы.
Активист обратился в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов Киева, поскольку сомневается в беспристрастности одесских судей.
“Мы настаивали на том, чтобы слушания проходили в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель “пострадавших” живем в столице. Кроме того, на одесские суды влияет Труханов, который и заказывал нападения на меня”, — отметил активист.
Во вторник, 25 августа, коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда рассматривала это ходатайство и отказала в его удовлетворении.
“Суд пришел к выводу, что направление уголовного производства для рассмотрения в суд, который расположен на территории Киева, не будет способствовать обеспечению оперативности и эффективности уголовного производства и противоречит задачам уголовного производства в части защиты законных интересов участников дела”, — пояснили в Верховном суде.
Обосновывая свое решение судья указали, что по установленным правилам рассмотрение должно происходить в суде, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено правонарушение.
Также было отмечено, что уголовное производство может быть передано в другой суд по месту жительства обвиняемого, большинства потерпевших или свидетелей “только в исключительных случаях”, если иным образом обеспечить выполнение задач этого производства невозможно.
Защитники Стерненко, согласно выводам судей, не предоставили достаточных оснований невозможности обеспечения выполнения задач этого производства в Приморском суде Одессы.
Напомним, 15 июня активисту Сергею Стерненку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. 6 августа суд изменил меру на ночной домашний арест.
Гособвинение настаивает на отмене этого решения и возвращении круглосуточного домашнего ареста. Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу 13 августа, однако заседание было перенесено на 3 сентября.
- 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
- В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
- В Службе безопасности Украины подробно рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.