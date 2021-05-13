Таку заяву він зробив в етері шоу “Право на владу” телеканалу “1+1”.
Як відомо, минулого тижня Гордон в етері “Свободи слова” на телеканалі “Україна” заявив, що Порошенко “вступив у злочинну змову з Путіним і наказав у рамках цієї злочинної угоди українській армії залишити Маріуполь”, через що п’ятий президент подаватиме позов про наклеп.
Тепер в етері “1+1” між Гордоном та Чорновол розпалилася дискусія щодо обставин звільнення Маріуполя у 2014 році, під час якої журналіст заявив, що позиватиметься проти колишньої депутатки. Розмова завершилася сексистськими коментарями Гордона на адресу Чорновол.
Наводимо текст цього діалогу:
Гордон: Ви хочете сказати, що я агент російський, чи що ви хочете сказати? Скажіть це вголос.
Чорновол: Так, хочу.
Гордон: Ви хочете сказати? Ви отримали позов вже. Це перше. Друге — позов і вас засуджу.
Чорновол: Тобто ви вже із Порошенком судитися не будете, будете судитися зі мною?
Гордон: Тепер щодо Порошенка. Я ж не завершив. Ви мені не даєте сказати. Ви гарна дівчина, але ви говорите багато і не по справі.
Тут Гордона назвали "агентом Кремля", а він образився та пообіцяв позов до суду 😢 pic.twitter.com/txV3SXLjrn
— Букви (@Bykvu) May 13, 2021
Зауважимо, що у 2017 році кореспондент #Букв зафіксував листування між нардепкою Надією Савченко та Дмитром Гордоном. Савченко висловлювала сподівання, що отримає певну пропозицію від учасника “мінського процесу”. Гордон, ймовірно, виступав посередником між ними.
Згодом і Гордон, і Савченко запевняли, що йшлося не про кума Путіна Віктора Медведчука, який тоді брав участь у перемовинах щодо обміну полоненими. Водночас обидва відмовилися розкрити ім’я людини, про яку йшлося. Заяви були озвучені в етері телеканалу “112 України”, вплив на який за рік отримав Медведчук.
- 18 травня 2020 року Дмитро Гордон провів інтерв’ю з полковником ФСБ, з одним з ватажків бойовиків “ДНР” в 2014 році, так званим міністром оборони “ДНР” Ігорем Гіркіним (Стрєлковим). Тижнем раніше він записав інтерв’ю з “ексгенпрокуроркою” Криму, депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською. Через це під офісом видання “Гордон” пройшли кілька акцій протесту через скандальні інтерв’ю Дмитра Гордона.
- Гордон заявив, що інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним були зняті їм за сприяння українських правоохоронців. Натомість в СБУ повідомили, що Гордон сам ініціював інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним. Офіс генпрокурора вслід за СБУ відхрестився від інтерв’ю Гордона з Гіркіним.
- 20 травня відбулася підсумкова пресконференція Президента Володимира Зеленського. Акредитацію на захід отримала обмежена кількість журналістів. Серед них був Дмитро Гордон. Коли під час заходу прийшла черга журналіста ставити запитання президенту, Зеленський посміхнувся і сказав: “[Гордон] наш спецагент, наскільки мені сказали”. На цьому ж заході Гордона помітили удвох з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.