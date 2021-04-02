Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Правозащитная организация “Спаси детей” заявила, что страна Юго-Восточной Азии оказалась в “ужасной ситуации”, поскольку самой молодой жертве, о которой известно, было всего 6 лет.

Местная группа мониторинга оценивает общее число погибших в 536 человек.

Свидетели говорят, что вооруженные силы беспорядочно нападали на людей на улицах, а некоторые люди даже были убиты в собственных домах.

Семья шестилетней девочки Кхин Мио Чит рассказала ВВС, что она была убита полицией, когда она бежала к отцу во время рейда на их дом в городе Мандалай в конце марта.

Также среди погибших есть 14-летний мальчик, который, как полагают, был застрелен, находясь внутри своего дома в Мандалае, и 13-летний мальчик, застреленный в Янгоне во время игры на улице.

Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.

  • Позже военные заявили о планах провести новые выборы.
  • 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.
  • 21 февраля полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае, в результате чего погибли по меньшей мере двое.
  • 22 февраля полиция Мьянмы начала разгон демонстрантов в столице Нейпьидо после того, как предприятия по всей стране закрылись из-за всеобщей забастовки против военного переворота.
  • В конце февраля Facebook заблокировал аккаунты военных Мьянмы и связанных с ней СМИ из-за “исключительно серьезных нарушений прав человека” и потенциальной возможности использования социальных сетей для новых актов насилия после переворота в стране.
  • Также стало известно, что в результате переворота в Мьянме восемь полицейских сбежали в Индию и попросили там убежища. Они заявили, что не согласны с приказами военных, взявших власть в свои руки. Власти Мьянмы требуют выдать их обратно.
  • Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил бы переворот в Мьянме и призвал военных к сдержанности.