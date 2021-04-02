Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Правозащитная организация “Спаси детей” заявила, что страна Юго-Восточной Азии оказалась в “ужасной ситуации”, поскольку самой молодой жертве, о которой известно, было всего 6 лет.
Местная группа мониторинга оценивает общее число погибших в 536 человек.
Свидетели говорят, что вооруженные силы беспорядочно нападали на людей на улицах, а некоторые люди даже были убиты в собственных домах.
Семья шестилетней девочки Кхин Мио Чит рассказала ВВС, что она была убита полицией, когда она бежала к отцу во время рейда на их дом в городе Мандалай в конце марта.
Также среди погибших есть 14-летний мальчик, который, как полагают, был застрелен, находясь внутри своего дома в Мандалае, и 13-летний мальчик, застреленный в Янгоне во время игры на улице.
Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.
- Позже военные заявили о планах провести новые выборы.
- 7 февраля стало известно, что в Мьянме военные отключили доступ к Facebook, Twitter и Instagram. Тем не менее это не помешало десяткам тысяч жителей страны выйти на протесты.
- 21 февраля полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим в Мандалае, в результате чего погибли по меньшей мере двое.
- 22 февраля полиция Мьянмы начала разгон демонстрантов в столице Нейпьидо после того, как предприятия по всей стране закрылись из-за всеобщей забастовки против военного переворота.
- В конце февраля Facebook заблокировал аккаунты военных Мьянмы и связанных с ней СМИ из-за “исключительно серьезных нарушений прав человека” и потенциальной возможности использования социальных сетей для новых актов насилия после переворота в стране.
- Также стало известно, что в результате переворота в Мьянме восемь полицейских сбежали в Индию и попросили там убежища. Они заявили, что не согласны с приказами военных, взявших власть в свои руки. Власти Мьянмы требуют выдать их обратно.
- Совет Безопасности ООН не смог согласовать заявление, в котором осудил бы переворот в Мьянме и призвал военных к сдержанности.