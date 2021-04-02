С начала протестов, которые вспыхнули в Мьянме после военного переворота, погибли, по меньшей мере, 43 ребенка.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Правозащитная организация “Спаси детей” заявила, что страна Юго-Восточной Азии оказалась в “ужасной ситуации”, поскольку самой молодой жертве, о которой известно, было всего 6 лет.

Местная группа мониторинга оценивает общее число погибших в 536 человек.

Свидетели говорят, что вооруженные силы беспорядочно нападали на людей на улицах, а некоторые люди даже были убиты в собственных домах.

Семья шестилетней девочки Кхин Мио Чит рассказала ВВС, что она была убита полицией, когда она бежала к отцу во время рейда на их дом в городе Мандалай в конце марта.

Также среди погибших есть 14-летний мальчик, который, как полагают, был застрелен, находясь внутри своего дома в Мандалае, и 13-летний мальчик, застреленный в Янгоне во время игры на улице.

Как известно, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы захватили власть в результате переворота против демократически избранного правительства Аунг Сан Су Чжи, которая была задержана вместе с другими лидерами ее партии “Национальная лига за демократию (НЛД)”. Задержания произошли после нескольких дней эскалации напряженности между гражданским правительством и военными.