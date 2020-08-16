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Гибель демонстранта в Минске: МВД Беларуси допускает, что в него могли стрелять

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что силовики могли открывать огонь в сторону протестующего Александра Тарайковского, который погиб во время акции протеста в Минске.

Воскресенье, 16 августа 2020, 19:25

Об этом министр рассказал в комментарии белорусскому изданию TUT.by.

Как известно, 10 августа Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть участника акции протеста в Минске – Александра Тарайковского. Согласно заявлению МВД, Тарайковский якобы хотел бросить взрывное устройство у силовиков, но он взорвался у него в руке, из-за чего мужчина и умер. Эту информацию сразу опровергли очевидцы происшествия и СМИ.

Впоследствии появилось видео, которое иллюстрирует, как мужчина идет к силовикам с высоко поднятыми над головой руками, в которых не было каких-либо предметов. Спустя несколько секунд один из силовиков в него выстрелил с близкого расстояния. Этот момент зафиксирован на записи (видна вспышка от выстрела). После выстрела мужчина упал.

Во время сегодняшней акции протеста в Минске журналисты попросили министра прокомментировать событие. Караев подтвердил, что в протестующего могли стрелять, однако заверил, что огнестрельное оружие правоохранители не применяли.

“Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Это если и резиновая пуля, или обломок какого-то [неразборчиво]. Но это не огнестрельное оружие, не пуля со стальным наконечником. Мы применяли не огнестрельное оружие, а то, что есть нелетальным”, — сказал он.

Министр также добавил, что ему “очень жаль этого погибшего”, а тех, кто был избит, “еще больше”.

“А больше всего — моих 129 сотрудников”, — добавил Караев.

На видео с 4 минуты

В субботу, 15 августа, в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Он умер вследствие действий силовиков, которые разогнали акцию протеста.

Теги: Беларусь, смерть

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