Гибель демонстранта в Минске: МВД Беларуси допускает, что в него могли стрелять

Об этом министр рассказал в комментарии белорусскому изданию TUT.by.
Как известно, 10 августа Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило смерть участника акции протеста в Минске – Александра Тарайковского. Согласно заявлению МВД, Тарайковский якобы хотел бросить взрывное устройство у силовиков, но он взорвался у него в руке, из-за чего мужчина и умер. Эту информацию сразу опровергли очевидцы происшествия и СМИ.
Впоследствии появилось видео, которое иллюстрирует, как мужчина идет к силовикам с высоко поднятыми над головой руками, в которых не было каких-либо предметов. Спустя несколько секунд один из силовиков в него выстрелил с близкого расстояния. Этот момент зафиксирован на записи (видна вспышка от выстрела). После выстрела мужчина упал.
Во время сегодняшней акции протеста в Минске журналисты попросили министра прокомментировать событие. Караев подтвердил, что в протестующего могли стрелять, однако заверил, что огнестрельное оружие правоохранители не применяли.
“Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Это если и резиновая пуля, или обломок какого-то [неразборчиво]. Но это не огнестрельное оружие, не пуля со стальным наконечником. Мы применяли не огнестрельное оружие, а то, что есть нелетальным”, — сказал он.
Министр также добавил, что ему “очень жаль этого погибшего”, а тех, кто был избит, “еще больше”.
“А больше всего — моих 129 сотрудников”, — добавил Караев.
На видео с 4 минуты
В субботу, 15 августа, в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Он умер вследствие действий силовиков, которые разогнали акцию протеста.
- Протесты вспыхнули в стране 9 августа, в день проведения выборов. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек.
- На второй день протестов, СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
- 16 августа около 200 тысяч белорусов собрались на “Марш Свободы” в центре Минска. Протестующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко. Аналогичные акции проходят и в других городах Беларуси.
- 17 августа в Беларуси объявлена общенациональная забастовка.