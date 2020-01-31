Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Уточняется, что оперативный штаб по недопущению распространения инфекции станет рабочей группой при Кабинете министров Украины.

В штаб по недопущению распространения китайского атипичного коронавируса должны войти представители Минобразования, Минздрава, Минобороны, МВД, Мининфраструктуры, а также других организаций и служб.

При этом в заявлении подчеркивается, что на данный момент в Украине не было зарегистрировано случаев инфицирования коронавирусом, поэтому никаких оснований для принятия мер чрезвычайного характера пока нет.

В Офисе Президента также сообщают, что государство постоянно ведет мониторинг распространения атипичного вируса в других странах, а в Украине при этом проводятся профилактические мероприятия.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.

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