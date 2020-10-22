Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что проведение общенационального опроса 25 октября - важное событие, ведь введение реального народовластия было одним из пунктов его предвыборной программы.

Об этом он заявил в интервью “Осень-2020: победы и вызовы” четырем украинским телеканалам.

“Меня очень интересует и для меня важно мнение людей. Потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Готов ко второму чтению проект закона о референдуме. Поэтому такие вопросы для меня очень важны лично. Я хочу почувствовать народ”, – сказал он.

Зеленский отметил, что этот опрос не будет иметь никаких юридических последствий, но мнение граждан даст ему как президенту Украины дополнительный аргумент инициировать соответствующие изменения в законодательство.

“Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции”, – сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что такой опрос, в отличие от социологического, даст возможность узнать мнение как можно большего количества населения.

“Что такое социологический опрос? Это – выборка … Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка – это две тысячи человек”, – отметил он.

Президент привел пример, что утвердительный ответ большинства украинцев на вопрос о легализации медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных может стать главным аргументом для народных депутатов проголосовать за соответствующие изменения в законодательство.

“Электорально они увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа”, – заявил он.

Относительно следующих действий украинской власти в случае одобрения гражданами возможности использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Владимир Зеленский отметил, что пока не может раскрывать подробностей.

Президент Украины заверил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средства из государственного бюджета.

“Не за средства государства и не за счет олигархических структур. Вы все увидите. Ответ всегда есть или официальной, или в декларации президента Украины”, – сказал Зеленский.