Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
“Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины постановляю: отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц”, – говорится в указе.
Напомним, что 29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.
Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля.
28 декабря Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора. В тот же день в ОГП сообщили, что направили президенту ходатайство “об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца”.
Конституционный суд заявил, что президент нарушит Конституцию, если отстранит Тупицкого по просьбе Офиса генпрокурора.
- После громкого решения КСУ относительно полномочий НАПК и уголовной ответственности за ложное декларирование, Зеленский неоднократно выступал за перезагрузку суда.
- Ранее Зеленский внес в парламент законопроект, которым не только возвращается предварительное антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.
- Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”. От принятия законопроекта предостерегли Венецианская комиссия и GRECO.
- В начале декабря Зеленский попросил депутатов не рассматривать его законопроект относительно перезагрузки КСУ.
- Однако президент до сих пор считает, что перезагрузка суда является необходимой, и должна начаться именно с отставки Тупицкого.