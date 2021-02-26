В пятницу, 26 февраля, президент Владимир Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения от должности главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

“Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины постановляю: отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного Суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц”, – говорится в указе.

Напомним, что 29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца.

Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля.

28 декабря Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора. В тот же день в ОГП сообщили, что направили президенту ходатайство “об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца”.

Конституционный суд заявил, что президент нарушит Конституцию, если отстранит Тупицкого по просьбе Офиса генпрокурора.