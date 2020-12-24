Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

“Сегодня, 24 декабря, в Конституционный суд пришла повестка о вызове Александра Тупицкого 28 декабря 2020 в Офис Генерального прокурора для участия в процессуальном действии”, – говорится в сообщении.

В настоящее время главой суда учитывая полученную повестку подготовлен ряд ходатайств в Офис генерального прокурора. Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуальном действии, а именно – сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В офисе не указали, в рамках какого расследования дела Тупицкого вызывают и для каких именно процессуальных действий.

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.

29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.