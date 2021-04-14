Влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня через складну ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Як відомо, посилений карантин у столиці запровадили з 5 квітня. Нові обмеження мали діяти до 16 квітня.

Тепер же їх вирішили продовжити до кінця місяця.

“Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на два тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження”, – наголосив Кличко.

За його словами, будуть діяти наступні обмеження:

• залишаться закритими всі школи і дитячі садочки;

• увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме поки за спеціальними перепустками (тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);

• заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс чи доставку;

• не працюватимуть продуктові ярмарки.

Кличко зазначив, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу (або за можливості надати відпустки).

Правоохоронці мають контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.

(На відео – з 11:25)

Із 20 березня в Києві також заборонено:

1) робота закладів культури (зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

2) робота торговельно-розважальних центрів;

3) проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

4) проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

5) присутність глядачів на спортивних змаганнях;

6) приймання відвідувачів басейнів, крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

7) діяльність непродовольчих ринків/ павільйонів та ярмарків.