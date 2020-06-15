Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Напомним, что 12 июня в Шевченковском суде проходило заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для Стерненко. Тогда под зданием суда произошли потасовки с правоохранителями. Под вечер силовики не пропускали поручителей в суд, из-за чего возникли новые столкновения.
В тот же день судья объявил перерыв и назначил следующее заседание на 15 июня.
Сегодня еще до начала заседания, которое назначено на 10:00, под суд стали свозить большое количество правоохранителей – нацгвардейцев и полицию.
Все, кто приходит под здание суда поддержать активиста Стерненко, проходят поверхностный осмотр.
Люди держат в руках плакаты с надписями: “Самозахист – базовий принцип демократії”, “Руки геть від Стерненка” и другие.
Справа Стерненка: сьогодні під судом знову 🔥
Справа Стерненка: сьогодні під судом знову 🔥
Активісти намагалися прогнати журналістів Шарія(вони так представилися) з-під суду.
Втрутилася поліція.
Опубліковано Букви Понеділок, 15 червня 2020 р.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Фото: Евгений Краевой, #Буквы
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
- В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
- 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года.