Сегодня, 15 июня, под оцепленный правоохранителями Шевченковский районный суд неравнодушные граждане пришли поддержать Сергея Стерненко. Сейчас под стенами суда собралось несколько сотен человек.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Напомним, что 12 июня в Шевченковском суде проходило заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для Стерненко. Тогда под зданием суда произошли потасовки с правоохранителями. Под вечер силовики не пропускали поручителей в суд, из-за чего возникли новые столкновения.

В тот же день судья объявил перерыв и назначил следующее заседание на 15 июня.

Сегодня еще до начала заседания, которое назначено на 10:00, под суд стали свозить большое количество правоохранителей – нацгвардейцев и полицию.

Все, кто приходит под здание суда поддержать активиста Стерненко, проходят поверхностный осмотр.

Люди держат в руках плакаты с надписями: “Самозахист – базовий принцип демократії”, “Руки геть від Стерненка” и другие.

Справа Стерненка: сьогодні під судом знову 🔥 Справа Стерненка: сьогодні під судом знову 🔥

Активісти намагалися прогнати журналістів Шарія(вони так представилися) з-під суду.

Втрутилася поліція. Опубліковано Букви Понеділок, 15 червня 2020 р.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Напомним, 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.