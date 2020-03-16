В аеропорту "Бориспіль" приземлився борт з 46 громадянами України з круїзного лайнера Diamond Princess.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

“Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess пройшли карантин і повернулися з США. Всі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавірус у них не виявлено”, – йдеться в повідомленні.

У МОЗ наголошують, що українські громадяни з Diamond Princess витримали карантин протягом 14 днів і більше не потребують додаткових досліджень.

Нагадаємо, 1 березня евакуювали останню групу людей з круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині біля берегів Японії через спалах нового коронавируса.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.