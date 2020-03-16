Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
“Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess пройшли карантин і повернулися з США. Всі вони пройшли лабораторне тестування на COVID-19, коронавірус у них не виявлено”, – йдеться в повідомленні.
У МОЗ наголошують, що українські громадяни з Diamond Princess витримали карантин протягом 14 днів і більше не потребують додаткових досліджень.
Нагадаємо, 1 березня евакуювали останню групу людей з круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині біля берегів Японії через спалах нового коронавируса.
Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.