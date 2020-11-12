Мережа магазинів "Епіцентр К" оголосила, що не припинятиме роботу на вихідних попри введення урядом "карантину вихідного дня".

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, 11 листопада Кабінет Міністрів України запровадив жорсткий “карантин вихідного дня”.Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У суботу та неділю в Україні матимуть працювати лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.

Національний бренд “Епіцентр К”, що позиціонує себе як “лідер у сфері непродовольчого ритейлу”, оголосив, що не припинятиме роботу на вихідних.

Про це у “Епіцентрі” повідомили жартом про “72-годинну п’ятницю”.

“Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки — є, корм для тварин — є. Завозимо пальне”, — написали на сторінці бренду у Facebook.

Нагадаємо, за 10 листопада в Україні підтвердили 10 611 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли вже майже 490 тисяч осіб, 8947 пацієнтів з підтвердженим інфікуванням коронавірусом загинули.

На думку уряду та президента Володимира Зеленського, запровадження “карантину вихідного дня” на декілька тижнів допоможе покращити епідситуацію в країні і уникнути жорсткого локдауну.

Примітно. що “Епіцентр” вже не вперше не припиняє роботу під час жорсткого карантину. Зокрема, мережа працювала навесні, коли був локдаун. Директора “Епіцентру” не змогли притягнути до відповідальності за порушення карантину (ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

У “Епіцентрі” заявляли, що виконує “соціальну місію”. Утім, #Букви фіксували численні порушення вимог до роботи під час карантину у магазинах мережі.