Акція під стінами ОП: ветерана Сорда відправили під домашній арешт

Про це повідомляють #Букви.
Зазначається, що його підозрюють у тому, що він розбив вікна у дверях Офісу президента.
Після суду Сорд заявив, що його адвокат буде оскаржувати це рішення. Однак домашній арешт ніяк не повпливає на його ритм роботи, оскільки вони з дружиною все одно працюють вдома.
Чоловік впевнений, що справа проти нього є політичним переслідуванням.
“Знайшли найагресивнішого активіста, який сто метрів не дійшов до метро. Якось так і вийшло”, – зазначив Сорд.
Він розповів, що повертався з акції протесту в компанії сімох осіб. Зненацька з’явилися поліціянти та затримали його через поранення на руках.
При цьому адвокат Сорда Дмитро Мазурок розповів, що зафіксовано процесуальні порушення та певні неузгодження у матеріалах справи. Зокрема, інкримінують, що був ніж, яким Сорд намагався завдати тілесні ушкодження.
“Зрозуміло, що ніяких тілесних ушкоджень не було, навіть опису, кому були нанесені ці ушкодження, немає. Це повна нісенітниця”, – заявив адвокат.
В рюкзаку Владислава Сорда знайшли ніж. На цьому й базується підозра прокурора за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Однак немає доказів того, що підозрюваний наніс цим ножем тілесні ушкодження комусь. Тобто, потерпілих у справі немає.
На уточнювальне питання, у чому конкретно звинувачують Сорда, адвокат відповів:
“Розбив скло, в руках тримав ніж, заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень”, – додав Мазурок.
При цьому якість доказів наднизька. Адвокат зазначив, що прокурор долучив до доказової бази скріншоти з відео, на яких фактично не видно людей.
Мазурок заявив, що його підзахисний став “найлегшою жертвою для правоохоронців”.
Влад Сорд додав, що вийшов на акцію протесту для того, щоб його почули. Він відмовився відповідати на питання щодо того, чи розбивав скло у дверях Офісу президента. За його словами, людина на відео схожа як на нього, так і не співака Дзідзьо. Тому вважає це відео сумнівним доказом.
Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Вже після акції було затримано Влада Сорда. Йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Затриманий досі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, у нього вилучили одяг як доказ, а підозру було вручено без адвоката.
- Як відомо, Офіс президента оцінив пошкодження будівлі після акції протесту 20 березня у майже 2 млн гривень. Утім Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання — приблизно 80 тисяч гривень.
- Деякі клінінгові компанії були готові прибрати на Банковій за 50 тисяч.
- Будівлю на Банковій почали приводити до ладу ще в неділю, 21 березня. Тоді демонтували пошкоджені двері. 22 березня будівлю почали чистити під написів фарбою.