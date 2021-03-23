Акція під стінами ОП: ветерана Сорда відправили під домашній арешт

У вівторок, 23 березня, Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці ветерана, видавця Влада Сорда (Владислава Гранецького-Стафійчука), якого затримали під час акції протесту під Офісом президента у Києві 20 березня.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначається, що його підозрюють у тому, що він розбив вікна у дверях Офісу президента.

Після суду Сорд заявив, що його адвокат буде оскаржувати це рішення. Однак домашній арешт ніяк не повпливає на його ритм роботи, оскільки вони з дружиною все одно працюють вдома.

Чоловік впевнений, що справа проти нього є політичним переслідуванням.

“Знайшли найагресивнішого активіста, який сто метрів не дійшов до метро. Якось так і вийшло”, – зазначив Сорд.

Він розповів, що повертався з акції протесту в компанії сімох осіб. Зненацька з’явилися поліціянти та затримали його через поранення на руках.

При цьому адвокат Сорда Дмитро Мазурок розповів, що зафіксовано процесуальні порушення та певні неузгодження у матеріалах справи. Зокрема, інкримінують, що був ніж, яким Сорд намагався завдати тілесні ушкодження.

“Зрозуміло, що ніяких тілесних ушкоджень не було, навіть опису, кому були нанесені ці ушкодження, немає. Це повна нісенітниця”, – заявив адвокат.

В рюкзаку Владислава Сорда знайшли ніж. На цьому й базується підозра прокурора за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Однак немає доказів того, що підозрюваний наніс цим ножем тілесні ушкодження комусь. Тобто, потерпілих у справі немає.

На уточнювальне питання, у чому конкретно звинувачують Сорда, адвокат відповів:

“Розбив скло, в руках тримав ніж, заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень”, – додав Мазурок.

При цьому якість доказів наднизька. Адвокат зазначив, що прокурор долучив до доказової бази скріншоти з відео, на яких фактично не видно людей.

Мазурок заявив, що його підзахисний став “найлегшою жертвою для правоохоронців”.

Влад Сорд додав, що вийшов на акцію протесту для того, щоб його почули. Він відмовився відповідати на питання щодо того, чи розбивав скло у дверях Офісу президента. За його словами, людина на відео схожа як на нього, так і не співака Дзідзьо. Тому вважає це відео сумнівним доказом.