Акція під стінами ОП: ветерана Сорда відправили під домашній арешт

Covid-19 Україна

оновлено 23.03.2021 о 16:02

Всього:

1565732 (+11476)

Хворіють:

266415 (+11476)

Вилікувались:

1268886 (+8044)

Померло:

30431 (+333)

17:30 Київ засипало снігом: фото, відео
17:12 AstraZeneca могла надати застарілу інформацію про ефективність вакцини у США
16:34 За добу коронавірус забрав 333 життя, а вакцини привезли для менш ніж 1% населення – Герасимов
15:54 Президент Південної Кореї прищепився вакциною AstraZeneca, щоб взяти участь у саміті G-7
15:49 Стало відомо, від чого помер 28-річний син ексчоловіка Вітні Х'юстон Боббі Брауна
15:37 Букінгемський палац перегляне «політику різноманітності» після заяв Меган Маркл про расизм
15:05 Суд у Франції заборонив діяльність «представництва ДНР» у Марселі
Партнерський матеріал
14:54 Як прищепити дитині любов до математики
14:43 Лерос заявив, що «слуга» Тищенко з напарником не повернули банку кредит у $2 млн
14:31 Польському письменнику загрожує 3 роки в'язниці за образу Дуди в Facebook
14:01 У «Сімпсонах» може знову з’явитись персонаж Апу попри звинувачення у расизмі
14:00 28-й «Пробіг під каштанами» відбудеться у 2021 році
13:48 Блінкен про «Північний потік-2»: він може підірвати інтереси України
13:34 Нардеп від «Слуги» пропонує звільняти лікарів, що відмовляються вакцинуватися Covishield
13:20 Маск заявив, що ракети Starship сядуть на Марс до 2030 року
Партнерський матеріал
12:57 Як українці в космос літали і що робити, щоб літали й надалі
12:45 У супермаркеті Колорадо застрелили 10 осіб — це сьоме масове вбивство у США за останні 7 днів
Ексклюзив
12:23 Офіс Зеленського вже другий день відмивають від графіті: фото
12:18 Франція перетворить спортивні арени в центри масової вакцинації проти COVID-19
11:46 Влада Німеччини продовжила локдаун в країні до 18 квітня
11:17 Англійцям загрожує штраф в 5000 фунтів за виїзд за кордон без поважної причини
10:48 У Празі бездомних, хворих на COVID-19, розмістили у розкішному готелі
Партнерський матеріал
10:36 Приємні дрібнички й не тільки: ідеї презентів мамі, подрузі та собі коханій
10:00 У Франції IKEA постала перед судом за звинуваченням у шпигунстві за працівниками
09:59 Оприлюднено проєкт створення першого міста на Марсі
09:10 23 березня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:30 В Україні за минулу добу зафіксовано 11 476 нових випадків COVID-19
07:49 Louis Vuitton відкрив у Токіо магазин, фасад якого імітує поверхню води

Акція під стінами ОП: ветерана Сорда відправили під домашній арешт

У вівторок, 23 березня, Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці ветерана, видавця Влада Сорда (Владислава Гранецького-Стафійчука), якого затримали під час акції протесту під Офісом президента у Києві 20 березня.

Вівторок, 23 березня 2021, 16:43

Про це повідомляють #Букви.

Зазначається, що його підозрюють у тому, що він розбив вікна у дверях Офісу президента.

Після суду Сорд заявив, що його адвокат буде оскаржувати це рішення. Однак домашній арешт ніяк не повпливає на його ритм роботи, оскільки вони з дружиною все одно працюють вдома.

Чоловік впевнений, що справа проти нього є політичним переслідуванням.

“Знайшли найагресивнішого активіста, який сто метрів не дійшов до метро. Якось так і вийшло”, – зазначив Сорд.

Він розповів, що повертався з акції протесту в компанії сімох осіб. Зненацька з’явилися поліціянти та затримали його через поранення на руках.

При цьому адвокат Сорда Дмитро Мазурок розповів, що зафіксовано процесуальні порушення та певні неузгодження у матеріалах справи. Зокрема, інкримінують, що був ніж, яким Сорд намагався завдати тілесні ушкодження. 

“Зрозуміло, що ніяких тілесних ушкоджень не було, навіть опису, кому були нанесені ці ушкодження, немає. Це повна нісенітниця”, – заявив адвокат.

В рюкзаку Владислава Сорда знайшли ніж. На цьому й базується підозра прокурора за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Однак немає доказів того, що підозрюваний наніс цим ножем тілесні ушкодження комусь. Тобто, потерпілих у справі немає.

На уточнювальне питання, у чому конкретно звинувачують Сорда, адвокат відповів:

“Розбив скло, в руках тримав ніж, заздалегідь заготовлений для нанесення тілесних ушкоджень”, – додав Мазурок.

При цьому якість доказів наднизька. Адвокат зазначив, що прокурор долучив до доказової бази скріншоти з відео, на яких фактично не видно людей.

Мазурок заявив, що його підзахисний став “найлегшою жертвою для правоохоронців”.

Влад Сорд додав, що вийшов на акцію протесту для того, щоб його почули. Він відмовився відповідати на питання щодо того, чи розбивав скло у дверях Офісу президента. За його словами, людина на відео схожа як на нього, так і не співака Дзідзьо. Тому вважає це відео сумнівним доказом.

Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Теги: акція протесту, Влад Сорд (Гранецький-Стафійчук), Сергій Стерненко

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook