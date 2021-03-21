Ветерану, засновнику видавництва "Будинок химер" Владу Сорду (Стафійчук), якого поліція затримала після акції на підтримку активіста Сергія Стерненка біля Офісу президента, повідомили про підозру в "хуліганстві з використанням зброї".

Про це телеканалу “Суспільний” повідомив його адвокат Дмитро Мазурок.

За його словами, Сорда затримали о 21:35 20 березня, і, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, протягом доби, тобто до 21:35 21 березня йому мали вручити підозру. Дізнатися про те, чи отримав її затриманий, захиснику вдалося лише під вечір, оскільки слідчий був не на зв’язку.

“Я весь день чекав на виклик слідчого. Від журналістів, від колег я дізнався, що поліція повідомила про вручення підозри, і зараз питання розглядається судом. На жаль, слідчий був цілий день не на зв’язку. Тільки під вечір вдалося з ним зідзвонитися”, — розповів адвокат.

Копію підозри слідчий пообіцяв надіслати захисту Сорда згодом. Проте Мазурок зауважив, що вона була вручена без його присутності, що є порушенням закону. Також захисник повідомив, що справу Сорда швидше за все розглянуть у другій половині 22 березня, або вранці 23 березня у Печерському районному суді Києва. Ветерану інкримінують “хуліганство з використанням зброї”. Захист клопотатиме про поміщення його під домашній арешт.

“Ми вважаємо, що домашнього арешту буде більш ніж достатньо. Про жодне тримання під вартою не може бути й мови. Є підозра на те, що він щось зробив. Ми подивимось на докази, які є”, — розповів адвокат.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.